الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

600 لاعب في النسخة السادسة من «دولية» الشارقة للسلة

600 لاعب في النسخة السادسة من «دولية» الشارقة للسلة
24 ديسمبر 2025 11:32

فيصل النقبي (خورفكان)
أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة السادسة من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب، خلال مؤتمر صحفي عقد في خورفكان مساء أمس، عن مشاركة واسعة تعكس مكانتها المتنامية على الخارطة الرياضية، حيث يشارك في منافساتها 600 لاعب يمثلون 43 فريقاً من 12 دولة، في تجمع شبابي رياضي يجسد روح التنافس والتبادل الثقافي بين مختلف المدارس الكروية.
وتنطلق البطولة يوم السبت المقبل، وتستمر حتى الـ 30 ديسمبر الجاري، وسط تنظيم احترافي يواكب تطلعات المشاركين، ويعكس حرص إمارة الشارقة على دعم الرياضة القاعدية، واكتشاف وصقل المواهب الشابة، وترسيخ مكانتها وجهة رائدة في استضافة البطولات الدولية.
وتضم قائمة الدول المشاركة كلاً من الإمارات، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، روسيا، الهند، الفلبين، الأردن، لبنان، قطر، السعودية، ومصر، ما يمنح البطولة بعداً دولياً مميزاً، ويؤكد نجاحها المستمر منذ انطلاقتها الأولى.
وتحظى البطولة باهتمام رسمي وإعلامي واسع، نظراً لدورها في تعزيز ثقافة المنافسة الإيجابية، وتوسيع قاعدة ممارسة كرة السلة بين فئة الشباب، بما ينسجم مع رؤية الشارقة في الاستثمار في الإنسان والرياضة.

