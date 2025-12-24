الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سبيرز يجتاز ثاندر في قمة «الرقم اللافت»

سبيرز يجتاز ثاندر في قمة «الرقم اللافت»
24 ديسمبر 2025 12:19

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل كيلدون جونسون 25 نقطة من على مقاعد البدلاء وأضاف ستيفون كاسل 24 نقطة، ليفوز سان أنطونيو سبيرز 130-110 على أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب الليلة الماضية، في مواجهة بين صاحبي أفضل سجل في ​القسم الغربي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وفاز سبيرز بسبع ‌مباريات متتالية وذلك لأول مرة منذ الفوز بسلسلة من ​تسع مباريات في موسم 2018-⁠2019.
وتحقق انتصاران من أحدث سلسلة على حساب ثاندر أفضل فريق في الدوري خلال الموسم.
وسجل هاريسون بارنز 20 نقطة لسان أنطونيو بينما أضاف ديفين فاسل 17 ⁠نقطة وأحرز فيكتور ويمبانياما 12 نقطة من على ⁠مقاعد البدلاء.
وأحرز شاي جيلجيوس-ألكسندر 33 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في ثاندر، الذي خسر ثلاث من ​آخر خمس مباريات خاضها بعد بداية قوية شهدت فوزه 24 مرة مقابل هزيمة واحدة.
وتصدر كوبر فلاج قائمة المسجلين في انتصار دالاس مافريكس 131-130 على دنفر ناجتس.
وأنهى كوبر اللقاء ​مسجلاً 33 نقطة واستحوذ على تسع ‍كرات مرتدة وقدم تسع رميات حاسمة لزملائه، ليوقف مافريكس أفضل سجل لدنفر خارج ملعبه على مدى تاريخه في البطولة والبالغ 11 انتصاراً متتالياً.
وسجل لاميلو ‍بول 23 نقطة من بينها أربع ⁠رميات ثلاثية، ليفوز تشارلوت هورنتس 126-​109 على واشنطن ويزاردز.
وأحرز دونوفان ميتشل 27 نقطة وعادل سام ميريل ​أفضل معدل له هذا الموسم برصيد 22 نقطة، وسجل ‍ست رميات ثلاثية ليفوز كليفلاند كافاليرز 141-118 على نيو أورليانز بليكانز.
وسجل ديلون بروكس 25 نقطة وأضاف ديفين بوكر 21 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة ليفوز فينكس صنز 132-108 على لوس ‌أنجلوس ليكرز الذي لعب في غياب المصاب لوكا دونتشيتش.

