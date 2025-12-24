صدارة النصر في «اختبار الأخدود» بالدوري السعودي

الرياض(د ب أ)

تنطلق غداً منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث تعود المسابقة للحياة بعد شهر من التوقف. وكانت رابطة أندية الدوري السعودي أعلنت تأجيل الجولة العاشرة، بسبب وصول منتخب السعودية للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب التي أقيمت مؤخراً في قطر، وانتهت يوم 18 ديسمبر، ومن ثم لم يكن ضيق الوقت يسمح بإقامة الجولة لتتأجل إلى موعد لاحق.

وتبرز مواجهات الجمعة، حيث تتضمن 3 مباريات قوية، يلتقي في الأولى الأهلي مع الفتح على ملعب الأخير، في مباراة يسعى خلالها الأهلي، بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، لاستثمار صحوة الفريق وانتصاره العريض على الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا للنخبة 5/ صفر.

ورغم غياب بعض العناصر عن الأهلي مثل رياض محرز وإدوارد ميندي وفرانك كيسي، بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، أظهر الفريق قوة هجومية كبيرة ولم يتأثر أمام الشرطة، وكذلك حافظ على تماسكه الدفاعي.

في المقابل، فإن جوزيه جوميز مدرب الفتح يسعى لتعديل وضعية الفريق الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، مقابل 19 نقطة للأهلي الرابع، والذي لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم.

ويلعب الخلود مع التعاون، حيث ستكون مواجهة مرتقبة، قياساً بالنتائج المثيرة للفريقين هذا الموسم، فالخلود لا يعرف الحلول الوسط، إذ لم يتعادل في أي من مبارياته التسع، بواقع 3 انتصارات و6 هزائم.

صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط يأمل في إيقاف صحوة التعاون، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، والذي يعيش انطلاقة مثالية مع مدربه البرازيلي بيركليس شاموسكا.

ويتسلح الهلال بسلسلة من الانتصارات المتتالية وصلت 14 مباراة، عندما يستضيف الخليج الذي يقدم موسماً مميزاً حتى الآن.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 23 نقطة، أما الخليج فلديه 14 نقطة في المركز السادس، ويأمل فريق المدرب سيموني إنزاجي في استثمار صحوته بعد مواصلة الانتصارات والعلامة الكاملة آسيوياً، بالتغلب على الشارقة 0-1 في الجولة الماضية من المسابقة القارية.

أما الخليج بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ضد أحد الكبار، مثلما فعل أمام الاتحاد بتعادل درامي 4/ 4.

وتستكمل المواجهات يوم السبت، إذ يلتقي القادسية صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة مع ضمك صاحب المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط فقط.

أما النصر متصدّر جدول الدوري بالعلامة الكاملة، فسيكون أمام فرصة سانحة لتعزيز سلسلة انتصاراته، عندما يستقبل على ملعبه «الأول بارك»، نظيره الأخدود الذي يمتلك 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويحاول المدرب جورجي جيسوس الاستفادة من فترة التوقف الأخير لتحقيق انطلاقة جديدة للفريق ومواصلة نتائجه الإيجابية، خاصة إذا تواصل تألُّق نجومه البارزين على غرار جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو، بينما يفتقد السنغالي ساديو ماني للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية. ويأمل الاتحاد حامل اللقب في تجنب أي تعثر جديد يؤدي لابتعاده بشكل كبير عن صراع المراكز المتقدمة، وذلك عندما يخوض مواجهة مكررة ضد الشباب.

الفريقان التقيا قبل فترة التوقف، في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، وحقق الاتحاد فوزاً ساحقاً بنتيجة 4/ 1 في مباراة شهدت تألقاً لافتاً للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وأكد المدرب البرتغالي سرجيو كونسيساو أن الاتحاد استفاد من فترة التوقف الأخيرة، رغم افتقاده عدداً من اللاعبين.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 14 نقطة، أما الشباب فلديه 8 نقاط فقط في المركز الثالث عشر.