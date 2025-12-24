الصدارة الإنجليزية والأوروبية تدعم أرسنال في عطلة «أعياد الميلاد»

لندن(د ب أ)

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بتأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد الفوز على كريستال بالاس 8/ 7 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1/1.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لأرسنال: «سعيد للغاية بالفوز، هذا ما كنا نريده. لعبنا أمام فريق منظم للغاية، من الصعب اختراقه وصنع فرص للتهديف، ولكن أعتقد أننا صنعنا الكثير من الفرص اليوم، أتيحت لنا الكثير من الفرص».

وأضاف:«أرى أنه كان يجب أن تكون النتيجة بفارق أكبر بكثير، لكن كان علينا الدفاع عن منطقة الجزاء بشكل أفضل مما فعلنا، وألا نسمح بتسلسل الهجمات الذي حدث قبل الهدف».

وأكد:«ما أعجبني أيضا هو أنه رغم الصعوبة العاطفية لقبول ذلك، كنا مسيطرين للغاية وهادئين جداً في تنفيذ ركلات الجزاء، وكان ذلك مقنعاً جداً». كانت هذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها أرسنال بركلات الترجيح منذ تولي أرتيتا تدريب الفريق قبل ستة أعوام، وسجل الفريق 32 من أصل 35 ركلة جزاء لعبها الفريق في سبع مناسبات منذ 2020.

وقال أرتيتا:«ركلات الترجيح كانت مذهلة. كل واحدة مختلفة عن الأخرى، لكن اللاعبين أظهروا مرة أخرى هدوءًا كبيراً، وشخصية قوية، وجودة عالية في تسجيل الأهداف».

وأضاف:«نفذنا بشكل ممتاز، وفي النهاية قام كيبا بما كان عليه فعله لمساعدتنا على التأهل».

وبهذا الفوز يدخل أرسنال عيد الميلاد متصدراً جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ومتصدراً لجدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وفي الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال أرتيتا:«ننافس على كل البطولة، والفريق يظهر علامات رائعة من الاستمرارية، الجودة والوحدة».

وأكد:«اليوم، صنعنا ثماني فرص، وعندما يحدث هذا، يكون من الصعب رؤية فريق متماسك بهذا الشكل، وأنا فخور جداً بما رأيته. كما كانت هناك بعض الأداءات الفردية الكبيرة جدا. لذا، نعم، كانت ليلة سعيدة».

وقال:«مع اقتراب عيد الميلاد، أود أن أشكرهم جميعاً مرة أخرى على جهودهم وحضورهم في أجواء رائعة. أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيداً، وكل التوفيق في العام الجديد».