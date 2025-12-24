الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الصدارة الإنجليزية والأوروبية تدعم أرسنال في عطلة «أعياد الميلاد»

الصدارة الإنجليزية والأوروبية تدعم أرسنال في عطلة «أعياد الميلاد»
24 ديسمبر 2025 12:23

لندن(د ب أ)
أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن سعادته بتأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بعد الفوز على كريستال بالاس 8/ 7 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1/1.
وقال أرتيتا في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لأرسنال: «سعيد للغاية بالفوز، هذا ما كنا نريده. لعبنا أمام فريق منظم للغاية، من الصعب اختراقه وصنع فرص للتهديف، ولكن أعتقد أننا صنعنا الكثير من الفرص اليوم، أتيحت لنا الكثير من الفرص».
وأضاف:«أرى أنه كان يجب أن تكون النتيجة بفارق أكبر بكثير، لكن كان علينا الدفاع عن منطقة الجزاء بشكل أفضل مما فعلنا، وألا نسمح بتسلسل الهجمات الذي حدث قبل الهدف».
وأكد:«ما أعجبني أيضا هو أنه رغم الصعوبة العاطفية لقبول ذلك، كنا مسيطرين للغاية وهادئين جداً في تنفيذ ركلات الجزاء، وكان ذلك مقنعاً جداً». كانت هذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها أرسنال بركلات الترجيح منذ تولي أرتيتا تدريب الفريق قبل ستة أعوام، وسجل الفريق 32 من أصل 35 ركلة جزاء لعبها الفريق في سبع مناسبات منذ 2020.
وقال أرتيتا:«ركلات الترجيح كانت مذهلة. كل واحدة مختلفة عن الأخرى، لكن اللاعبين أظهروا مرة أخرى هدوءًا كبيراً، وشخصية قوية، وجودة عالية في تسجيل الأهداف».
وأضاف:«نفذنا بشكل ممتاز، وفي النهاية قام كيبا بما كان عليه فعله لمساعدتنا على التأهل».
وبهذا الفوز يدخل أرسنال عيد الميلاد متصدراً جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ومتصدراً لجدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وفي الدور قبل النهائي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وقال أرتيتا:«ننافس على كل البطولة، والفريق يظهر علامات رائعة من الاستمرارية، الجودة والوحدة».
وأكد:«اليوم، صنعنا ثماني فرص، وعندما يحدث هذا، يكون من الصعب رؤية فريق متماسك بهذا الشكل، وأنا فخور جداً بما رأيته. كما كانت هناك بعض الأداءات الفردية الكبيرة جدا. لذا، نعم، كانت ليلة سعيدة».
وقال:«مع اقتراب عيد الميلاد، أود أن أشكرهم جميعاً مرة أخرى على جهودهم وحضورهم في أجواء رائعة. أتمنى للجميع عيد ميلاد سعيداً، وكل التوفيق في العام الجديد».

أخبار ذات صلة
لعنة عيد الميلاد ولقب البريميرليج.. أرسنال في مفترق الطرق!
جوارديولا يطالب لاعبيه بالاعتدال في عشاء عيد الميلاد
أرسنال
ميكيل أرتيتا
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
دماغ بحجم حبّة غبار.. أصغر روبوتات ذكية في العالم تدخل عصر العمل الذاتي
الذكاء الاصطناعي
دماغ بحجم حبّة غبار.. أصغر روبوتات ذكية في العالم تدخل عصر العمل الذاتي
اليوم 13:06
حصاد الإمارات 2025.. تفوّق في المجال الإنساني وصناعة الأمل على امتداد العالم
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. تفوّق في المجال الإنساني وصناعة الأمل على امتداد العالم
اليوم 12:57
جائزة الشارقة للسيارات القديمة تنطلق في نسختها الثالثة
الترفيه
جائزة الشارقة للسيارات القديمة تنطلق في نسختها الثالثة
اليوم 12:49
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع رداً روسياً على خطة مسودة السلام
اليوم 12:46
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق حملة "زكاتي بركة تجارتي"
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق حملة "زكاتي بركة تجارتي"
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©