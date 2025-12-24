شباب الأهلي والشارقة.. المواجهة الأكثر تكراراً في «السوبر»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي للمواجهة المرتقبة بكأس سوبر إعمار، بين شباب الأهلي والشارقة، في المباراة التي تقام على استاد آل مكتوم مساء السبت المقبل، حيث تبدو الطموحات مرتفعة، والصعود إلى منصة التتويج هدف «الفرسان» و«الملك الشرجاوي»، في ليلة مرتقبة ينتظرها عشاق الناديين، من أجل معانقة الذهب وكتابة التاريخ.

ويدخل شباب الأهلي مباراة كأس سوبر إعمار بإرث تاريخي مميز، فهو الأكثر مشاركة 11، باحتساب النسخة الحالية، محققاً رقماً قياسياً، والأكثر تتويجاً بـ7 مرات، في المقابل سيشارك الشارقة في كأس السوبر للمرة الخامسة وكان قد توّج باللقب مرتين.

سيتواجه شباب الأهلي والشارقة في كأس السوبر للمرة الرابعة، ومع هذا النهائي ستصبح هذه المواجهة الأكثر تكراراً في تاريخ البطولة، حيث تفوّق الشارقة في 2019 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، فيما فاز شباب الأهلي في 2021 بهدف نظيف، وحقق شباب الأهلي الفوز 6-2 في 2023، وسجّل شباب الأهلي 16 هدفاً، واستقبلت شباكه 8 أهداف، خلال مبارياته الـ10 السابقة في كأس السوبر، في المقابل سجّل الشارقة 3 أهداف واستقبل 7 في مبارياته الأربع السابقة في البطولة.

جمعت مواجهات الفريقين 52 مباراة بالمسابقات كافة في عصر الاحتراف، فاز خلالها شباب الأهلي في 26 مباراة مقابل 7 انتصارات للشارقة، وتعادلا في 19 مباراة، سجّل شباب الأهلي 88 هدفاً، وسجّل الشارقة 58 هدفاً.

فيما ستكون المواجهة المقبلة الثامنة بين الفريقين في عام 2025 بالمسابقات كافة، حيث فشل الشارقة في الفوز في أي من المواجهات الـ7 هذا العام، إذ فاز شباب الأهلي في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 مواجهات، فيما تواجه شباب الأهلي والشارقة، خلال 7 مباريات في شهر ديسمبر بالمسابقات كافة في عصر الاحتراف، ولم يخسر خلالها شباب الأهلي (فاز 3 – تعادل 4).