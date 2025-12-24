الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الشارقة يحافظ على صدارته لدوري السلة

الشارقة يحافظ على صدارته لدوري السلة
24 ديسمبر 2025 15:45

 
علي معالي (أبوظبي)
حافظ فريق الشارقة على صدارته لدوري رجال السلة، بفوزه على الظفرة في الجولة الـ 11 بنتيجة 115-88 على صالة نادي الجزيرة، انتهت أرباعها 24-27 و33-19 و31-23 و27-19 لمصلحة الشارقة، ليرفع الفريق رصيده إلى21 نقطة، والظفرة إلى 13 نقطة.
وفي مباراة ثانية، فاز شباب الأهلي على الجزيرة 98-67، بصالة نادي شباب الأهلي، وانتهت أرباعها بنتيجة 27-16 و28-13 و21-21 و22-17، ليرفع الفرسان رصيده 20 نقطة في مركز الوصافة، والجزيرة إلى 12 نقطة.
وفي مباراة ثالثة، حافظ البطائح على تواجده في المركز الثالث بالفوز على الوصل 109-70، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، والوصل إلى 15 نقطة، وانتهت أرباع المباراة بنتيجة 25-14 و25-21 و31-13 و28-22 لمصلحة البطائح.
وفي مباراة رابعة، فاز النصر على الوحدة 105-82، ليرفع العميد رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الرابع، والوحدة إلى 11 نقطة، وانتهت أرباع المباراة بنتيجة 22-14 و29-23 و32-26 و22-19 لمصلحة النصر.

