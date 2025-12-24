الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
تحدي البيرن أوت يجمع النخبة في مهرجان ليوا

24 ديسمبر 2025 16:30

 
الظفرة (الاتحاد) 
ينطلق الخميس سباق بيرن أوت ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي2026، الذي يضم مجموعة من السباقات والبطولات، التي تستقطب عشاق رياضات السيارات من داخل الدولة وخارجها، ويُعد سباق بيرن أوت من المنافسات الاستعراضية، التي تعتمد على مهارة السائق في التحكم بالمركبة أثناء الثبات والدوران، وسط أجواء تنافسية، مع الالتزام الكامل بمعايير وشروط السلامة المعتمدة من اللجنة المنظمة.
وأكدت اللجنة المنظمة أن المشاركة تخضع لشروط وضوابط واضحة، إلى جانب خضوع جميع المركبات للفحص الفني قبل انطلاق المنافسات، ولن يسمح بدخول أي مركبة إلى منطقة السباق دون اجتياز الفحص الفني.
ويأتي سباق بيرن أوت ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي، الذي يواصل تقديم تجربة رياضية متكاملة تجمع بين التنظيم الاحترافي والإثارة، في قلب صحراء ليوا.

آخر الأخبار
اقتصاد
«سياحة أبوظبي» تُكرم عدداً من الموظفين ضمن برنامج «المضياف» التدريبي
اليوم 19:07
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس الأركان والوفد المرافق له
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس الأركان والوفد المرافق له
اليوم 18:59
«مرصد الختم الفلكي» في أبوظبي يوثق عنقود الشجرة وسديم المخروط
علوم الدار
«مرصد الختم الفلكي» في أبوظبي يوثق عنقود الشجرة وسديم المخروط
اليوم 18:47
جاتوزو: أقلد ليبي بطريقة «القص واللصق»
الرياضة
جاتوزو: أقلد ليبي بطريقة «القص واللصق»
اليوم 18:45
ميرتس يؤكد على مسؤولية حكومته تجاه ألمانيا وأوروبا
ميرتس يؤكد على مسؤولية حكومته تجاه ألمانيا وأوروبا
اليوم 18:44
