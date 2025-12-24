4 أسباب وراء السقوط الجماعي لأنديتنا في «النخبة الآسيوية»

معتز الشامي (أبوظبي)

للمرة الأولى هذا الموسم، تسقط أنديتنا الثلاثة دفعة واحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث كشفت الجولة السادسة هشاشة التوازن بين الجاهزية الفنية والبدنية، وضغط المشاركات القارية والدولية.

الوحدة «الذي صال وجال حتى أواخر نوفمبر الماضي في البطولة» خسر في الدقائق الأخيرة أمام الغرافة، وانهار شباب الأهلي بشكل صادم في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع أمام السد، بينما تلقّى الشارقة خسارة على ملعبه أمام الهلال.

نتائج لم تكن مجرد تعثّر عابر، بل حملت مؤشرات مقلقة على مسار الأندية في سباق المراكز المؤهلة للدور الثاني، وفي مرحلة حسم المراكز الصاعدة إلى الدور الثاني بالبطولة، على الرغم من استمرار فرص قوية لأنديتنا في التأهل بالفعل، إلا أن ما حدث، يُعد مؤشراً يدق ناقوس الخطر، ما دفعنا لكشف أسباب «السقوط الجماعي» لأنديتنا في النخبة، الذي لم يكن مصادفة، بل نتيجة لأربعة أسباب متداخلة، لعل أبرزها غياب التركيز، الإرهاق البدني، عدم الاستقرار الفني، وقوة المنافس.

فيما يبدأ تصحيح المسار باستعادة الجاهزية الذهنية، إدارة الأحمال البدنية بذكاء، ومنح الاستقرار الفني الوقت الكافي. فالنخبة الآسيوية لا ترحم، وأي دقيقة غائبة عن التركيز قد تكلف موسماً كامل

** غياب التركيز

كان السبب الأول والعامل المشترك بين خسارتي الوحدة وشباب الأهلي، هو فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة، فالوحدة، الذي قدّم بطولة قوية منذ البداية، تلقّى هدف الهزيمة في الدقيقة 87، في مباراة كان التعادل فيها على الأقل نتيجة عادلة وفق مجريات اللعب.

المشهد تكرّر بصورة أكثر قسوة مع شباب الأهلي أول من أمس، الذي كان الأقرب للفوز قبل أن يستقبل 3 أهداف في الوقت بدل الضائع، ليخسر 4-2 في سيناريو يعكس انهياراً ذهنياً واضحاً في لحظة كان الفريق بحاجة فيها للهدوء وإدارة الوقت.

** الإرهاق البدني

قبل التوقف الدولي والمشاركة في كأس العرب، كانت أنديتنا نداً حقيقياً لأقوى فرق القارة، وظهرت بثبات فني وبدني لافت. لكن الواقع أن المشاركة المكثفة لعدد كبير من لاعبي أنديتنا مع المنتخب، الذي واصل المنافسة حتى اليوم الأخير من البطولة، تركت آثارها سريعاً، فالجولة الأولى في النخبة بعد كأس العرب كشفت تراجعاً في الشدة البدنية، خاصة لدى الشارقة والوحدة، حيث بدا بطء الارتداد الدفاعي واضحاً، وانخفضت القدرة على الضغط العالي في الشوط الثاني.

** غياب الاستقرار

تألُّق الوحدة طوال البطولة كان من أبرز ملامح مشاركة أنديتنا هذا الموسم، لكن أول اختبار بعد رحيل مدربه البرتغالي مورايس جاء قاسياً. التغيير الفني في هذا التوقيت الحساس أثّر على الانسجام التكتيكي، وظهر الفريق أقل قدرة على التعامل مع التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في مباريات النخبة، وبالتالي لم تكن الخسارة الأولى في البطولة مجرد نتيجة مباراة فقط، بل نقطة تحوّل أعادت الوحدة من الصدارة أو الوصافة إلى المركز الرابع في ترتيب المجموعة، ما زاد من تعقيد حساباته للحاق بمركز متقدم في التأهل هرباً من مواجهات قوية في دور الـ 16.

**قوة المنافس

لا يمكن إغفال حقيقة واضحة ويمكن اعتبارها سبباً رابعاً لذلك السقوط، وهو أن المنافسين كانوا في قمة الجاهزية، الهلال والسد والغرافة فرق تمتلك عمقاً أكبر في دكة البدلاء، واستفادت من جاهزية بدنية أعلى، ما منحها أفضلية واضحة في الأمتار الأخيرة من المباريات. الشارقة، رغم صموده فترات طويلة، دفع ثمن الإرهاق وقلة الحلول الهجومية أمام فريق يعرف كيف يقتل المباراة بأقل الفرص.

لقد أعادت هذه الجولة خلط أوراق المجموعات، فالوحدة تراجع إلى المركز الرابع بعدما كان منافساً مباشراً على الصدارة، شباب الأهلي خسر فرصة ثمينة لتعزيز موقعه بين المتأهلين، بينما بات الشارقة مطالباً بتعويض الخسارة خارجيا لتفادي الدخول في حسابات معقدة قد تبعده عن حسابات التأهل نهائياً، حيث يقبع في المركز الثامن والأخير المؤهل لدور الـ 16، ورغم أن فرص التأهل لا تزال قائمة، فإن هامش الخطأ تقلّص إلى الحد الأدنى.