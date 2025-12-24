18 دولة في كأس آسيا للشراع الحديث للشباب بالحمرية



الشارقة (وام)

تنطلق، الخميس، منافسات بطولة كأس آسيا للشراع الحديث للشباب، التي ينظّمها نادي الحمرية بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، خلال الفترة من 25 إلى 30 ديسمبر الجاري، وأعلن الاتحاد مشاركة 18 دولة في منافسات البطولة، موضحاً أن برنامج اليوم الأول يتضمن إجراءات تسجيل المشاركين، إلى جانب إقامة حفل استقبال للوفود والفرق المشاركة.

وقال محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، إن تنظيم كأس آسيا للشراع الحديث للشباب يمثّل محطة مهمة في مسيرة اللعبة، وإنّ استضافة هذا الحدث تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الآسيوي للشراع لدولة الإمارات ونادي الحمرية، وقدرتهما على تنظيم البطولات القارية وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

وأشاد بجهود نادي الحمرية في استضافة البطولة، مؤكداً أن الحدث يأتي امتداداً للتطور الذي تشهده منظومة رياضة الشراع في الدولة.