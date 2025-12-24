شباب الأهلي يتجاوز «الصدمة الآسيوية» بحثاً عن السوبر

مراد المصري (أبوظبي)

أغلق شباب الأهلي ملف «الصدمة الآسيوية» سريعاً، وحول أنظاره إلى مواجهة الشارقة يوم السبت المقبل على لقب كأس سوبر إعمار، وذلك عقب الخسارة القاسية التي تجرعها أمام السد 2-4، في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم تقدم «الفرسان» بالنتيجة بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 75، قبل أن تخرج الأمور عن سيطرته في الدقائق التالية.

واعترف اللاعبون بتحملهم مسؤولية فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة أمام السد، وتعاهدوا معاً على مواصلة القتال كمجموعة واحدة من أجل مصالحة الجماهير بداية من لقاء الشارقة، حيث يتطلع «الفرسان» إلى الاحتفال باللقب الأول هذا الموسم.

وبدأ باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، بتحليل أسباب الخسارة المفاجئة أمام السد، حيث سيعقد جلسة فيديو مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها، وتحليل المنافس القادم، من أجل الظهور بالشكل الصحيح وتعديل الصورة المهزوزة.

ويدرك سوزا، أن ظروف المباراة المقبلة مختلفة عن المباراة النهائية التي جمعت بين نفس الفريقين في كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، عندما حقق شباب الأهلي الفوز، إلى جانب سعي «الملك» بدوره للتعويض عن الانطلاقة المتعثرة هذا الموسم، وهو ما يجعله يبحث عن انتقاء التشكيلة الأساسية الأنسب بالنظر للظروف العامة للمواجهة المقبلة.

وتبدو الخيارات الأساسية واضحة تقريباً أمام المدرب، مع الاعتماد على عنصر الخبرة فيديريكو كارتابيا، وحيوية الثنائي يوري سيزار وبالا، حيث يشكّل هذا الثلاثي مصدر الخطورة الهجومية، فيما ثبت حمد المقبالي نفسه حارساً متميزاً في ملاعبنا واستحق أن يكون الخيار الأول لمنتخبنا الوطني في كأس العرب، التي اختتمت مؤخراً في قطر، مع وجود العديد من الأسماء الأخرى التي سيتم المفاضلة بينها حتى ما قبل صافرة ضربة البداية لرفع التنافس بين اللاعبين خلال الحصص التدريبية.