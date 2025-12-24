الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«العاصفة» تتصدر مزاد المرموم للهجن بـ1.7 مليون درهم

«العاصفة» تتصدر مزاد المرموم للهجن بـ1.7 مليون درهم
24 ديسمبر 2025 17:30

 
أبوظبي (الاتحاد) 
شهد مزاد المرموم الثالث عشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين ختاماً مميزاً، حيث تصدرت بكرة من إنتاج الفارس «العاصفة» وأمها «سرابة» المشهد في اليوم الأخير، بعد أن انتقلت ملكيتها إلى سيف مطر شعفار المري مقابل 1.7 مليون درهم، في واحدة من أبرز صفقات المزاد الذي أقيم على مدى أربعة أيام متتالية في مسرح قرية المرموم التراثية، ونظمه نادي دبي لسباقات الهجن.
كما شهد اليوم الأخير بيع بكرة من إنتاج المهندس «بعير حمد راشد بن غدير» وأمها «نجود» بمبلغ 420 ألف درهم، لصالح سيف مطر شعفار المري الذي اقتنى بكرة أخرى من ذات الأب وأمها «سرابة» بمبلغ 360 ألف درهم، كما حصل الشعفار على ملكية قعود من إنتاج الفارس «العاصفة» وأمه «مياسة» مقابل 260 ألف درهم.
وافتتحت فعاليات المزاد في اليوم الأول بصفقات قوية، أبرزها بيع بكرة من إنتاج الدنجلاوي «العاصفة» وأمها «سودانية»، لصالح سيف مطر شعفار المري بـ550 ألف درهم، وكذلك بيع بكرة من سلالة متعب ولد سرابة وأمها «سودانية» لنفس المالك، بقيمة 360 ألف درهم.
أما اليوم الثاني من المزاد، فقد تميّز ببيع قعود من إنتاج الفارس (العاصفة) وأمه «لمحه»، للمالك سيف مطر شعفار المري بمبلغ 220 ألف درهم، إضافة إلى بيع بكرة من إنتاج المهندس وأمها «الشاهينية»، لصالح عبدالله حمد وقاش العامري بمبلغ 110 آلاف درهم.
وفي اليوم الثالث، كانت «البكرة» من إنتاج الدنجلاوي (العاصفة) وأمها «منصوره» أبرز ما عُرض، حيث بيعت بـ480 ألف درهم لصالح راشد سعيد بن دليوي الكتبي، إلى جانب صفقة أخرى مميزة بانتقال بكرة من إنتاج الصداوي (العاصفة) وأمها «صوغه» إلى سعيد محمد بوشارب المري مقابل 200 ألف درهم.
وشهد المزاد عرض 240 مطية من الإنتاج المحلي، تنحدر من سلالات فاخرة ومرموقة في عالم سباقات الهجن، ما جعله محطة جاذبة للملاك والمضمرين الباحثين عن السلالات المتميزة، وأكد نادي دبي لسباقات الهجن أن تنظيم هذا المزاد يأتي ضمن خطته السنوية لدعم الإنتاج الشخصي، وتعزيز دور المزادات في تطوير سلالات الهجن، مشيراً إلى أن نسخة جديدة من مزاد المرموم للإنتاج الشخصي ستُقام خلال شهر يناير المقبل، ضمن أجندة موسعة تهدف إلى دعم هذه الرياضة التراثية العريقة وتعزيز استدامتها.

