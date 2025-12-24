الشارقة يستعيد جهود لوان وماناج في مواجهة «الفرسان»

علي معالي (أبوظبي)

يستعيد البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة جهود الثنائي لوان بيريرا، وراي ماناج في خط هجوم الفريق، قبل مباراة شباب الأهلي مساء السبت المقبل، في كأس إعمار التي ستقام على استاد نادي النصر في دبي، وذلك بعد شفاء الثنائي الغائب عن مباراة «الملك» الأخيرة أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي انتهت بفوز الفريق السعودي 1-0، وكان لغياب هذا الثنائي بسبب الإصابة التأثير السلبي الكبير على الفريق، نظراً لكونهما من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق.

ويبذل مورايس جهد كبيراً مع اللاعبين، خلال هذه الفترة، من أجل استعادة التوازن قبل مواجهة الأهلي، نظراً لرغبة اللاعبين في مصالحة جماهيرهم بتحقيق أول ألقاب الموسم، على أن تكون هذه البطولة هي بداية تصحيح المسار في الشارقة بعد «الهزة» العنيفة التي أصابت الفريق منذ بداية هذا الموسم، ودفعت الإدارة للتخلي عن المدرب الصربي ميلوش رغم امتداد عقده لموسمين، حيث وصلت الأمور إلى طريق مسدود، استلزم التعاقد عبدالمجيد النمر بشكل مؤقت حتى قدوم مورايس.

وبعد المباراة الأخيرة أمام الهلال وضح الارتياح النسبي على المدرب البرتغالي من أداء اللاعبين، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن خوض 3 تدريبات فقط مع الفريق ليس كافياً لتصحيح أخطاء الفترات ماضية، وإن كانت تدريبات الشارقة قد شهدت تغيراً كبيراً، خلال هذه الفترة، نظراً لصرامة المدرب الحالي، ورغبة اللاعبين في الانتقال لمرحلة جديدة، بعد إخفاقات بداية الموسم، والتي تسببت في تراجع الفريق إلى المركز الـ 11 بدوري أدنوك للمحترفين.

دخل الشارقة في تدريبات مكثفة مع مورايس، وعقد لاعبو الفريق العزم على أن تكون مباراة السبت هي بداية عودة الألقاب إلى البيت الشرقاوي، بعد سلسلة من الإخفاقات المحلية.