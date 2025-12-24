فرانك يساند لاعبي توتنهام في إجازة عيد الميلاد

لندن(د ب أ)

أكد توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبيه سيحصلون على إجازة في يوم عيد الميلاد، لأنه يتناسب بشكل رائع مع الجدول الأسبوعي للفريق قبل مواجهة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن توتنهام عانى من بداية صعبة في الموسم الأول لفرانك، ويتواجد في المركز الرابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سلسلة من خمس هزائم في آخر ثماني مباريات بكافة المسابقات.

وأعربت جماهير توتنهام، عن غضبها، ووجهت انتقادات شديدة للاعبين ولفرانك، وعندما سُئل إذا كان لديه تحفظات بشأن الانطباع الناتج عن منح الفريق إجازة في يوم عيد الميلاد، أوضح المدرب البالغ من العمر 52 عاماً أسباب قراره.

وقال: «تعاملنا مع هذا الأسبوع بنفس الطريقة التي كنت سأتبعها مع أي أسبوع آخر. لو لم يكن عيد الميلاد، لكانت الأمور قد سارت بنفس الشكل». وأضاف: «لدينا يومان لنتدرب فيهما قبل المباراة، ثم يوم إجازة، ويومي 25 و26 عطلة، ثم يومان تدريبيان آخران. بهذا يكون الجدول متوافقاً تماماً مع أجواء عيد الميلاد العائلية، وهذا شيء جيد جداً».

وأكمل: «أنا مؤمن بشدة بضرورة أن يكون المرء محترفاً من الطراز الرفيع، وهذا ما أؤمن بأن اللاعبين عليه ويجب أن يكونوا عليه. بعضهم يحتاج إلى توجيه أكثر من الآخرين، لكنهم أيضاً أفراد ناضجون». وأكد: «إذا اضطررت لتوجيه اللاعبين ومراقبتهم باستمرار دون منحهم استقلالية، فهذه مشكلة أكبر».