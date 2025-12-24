الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»

مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»
24 ديسمبر 2025 16:19

معتز الشامي (أبوظبي)
وجّه جون إلكان، مالك يوفنتوس، رسالة تحفيزية قوية للاعبين والجهازين الفني والإداري، خلال عشاء أعياد الميلاد الذي أُقيم مساء أمس الثلاثاء داخل متحف النادي (J-Museum)، بالقرب من ملعب أليانز، في توقيت يعيش فيه الفريق فترة إيجابية على صعيد النتائج والأداء.
ويأتي حديث إلكان بعد أن حقق يوفنتوس ستة انتصارات في آخر سبع مباريات بمختلف المسابقات، من بينها الفوز في الدوري الإيطالي أمام بولونيا وروما، ليؤكد الفريق عودته التدريجية إلى المنافسة في الدوري الإيطالي.
وقال إلكان، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الإيطالية: «من الرائع أن نكون هنا معاً كأسرة واحدة كبيرة. نحن في متحف يحتفي بتاريخ يوفنتوس، ومن المهم أن تدركوا أنكم أصبحتم جزءاً من هذا التاريخ».
وأضاف: «أنتم تتحولون إلى مجموعة أقوى وأكثر تماسكاً، وكل فرد منكم عنصر أساسي في إعادة يوفنتوس إلى طريق الانتصارات».
وأكد مالك النادي أن الفوز لا يأتي مصادفة، بل هو انعكاس للعمل اليومي المشترك داخل الفريق، موجّهاً الشكر إلى الجهاز الفني، واللاعبين، وقائد الفريق، والإدارة، إضافة إلى عائلاتهم التي حضرت المناسبة، في رسالة تعكس روح الانتماء التي يحرص النادي على ترسيخها.
وعلى صعيد آخر، جدّد إلكان تمسكه بملكية يوفنتوس، بعدما رفض مؤخراً عرضاً من مساهمي شركة «تيذر» للاستحواذ على الحصة الأكبر من أسهم النادي. وتعود ملكية عائلة إلكان ليوفنتوس لأكثر من 100 عام، وهو ما يفسر تمسك شركة «إكسور» المالكة بالأغلبية بعدم بيع النادي.
ويستعد يوفنتوس لخوض مباراته المقبلة خارج أرضه أمام بيزا، فيما يحتل الفريق حالياً المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن روما صاحب المركز الرابع، ما يُبقي آماله قائمة في سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

