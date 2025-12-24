حكيم زياش ينعى شقيقه عبر «إنستجرام» بـ «كلمات مؤثرة»



الرباط (د ب أ)

أعلن المغربي حكيم زياش مساء أمس الثلاثاء وفاة شقيقه، من خلال حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، مما أثار موجة من التضامن والمواساة من الأندية والجماهير.

واكتفى زياش بكتابة عبارة «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وهي الكلمات التي لاقت استجابة فورية من الوسط الرياضي، حيث أعربت مؤسسات وجماهير كرة القدم عن تعازيها للاعب المعروف بارتباطه الوثيق بأفراد عائلته.

وكان نادي الوداد الرياضي المغربي من أبرز المتفاعلين مع الخبر، حيث نشر رسالة تعزية رسمية وجهها إلى زياش وعائلته، داعياً بالرحمة للفقيد وبالصبر والسلوان للأسرة في هذا المصاب الأليم. كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تدفقاً لرسائل الدعم من المشجعين الذين عبروا عن تضامنهم مع زياش، واستذكر بعضهم منهم العلاقة القوية التي كانت تجمع اللاعب بشقيقه الراحل، الذي سبق له ممارسة كرة القدم داخل الصالات، وكان يمثل ركناً مهماً في المحيط العائلي والرياضي للاعب.