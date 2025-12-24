الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل

تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل
24 ديسمبر 2025 16:21

لندن (رويترز)
قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، إن لاعب الوسط كول بالمر أصبح جاهزاً للمشاركة في مباريات كاملة بعد ​أشهر من المعاناة جراء الإصابة، وذلك في ‌الوقت الذي يستعد فيه فريقه ​لمواجهة أستون فيلا المتألق بالدوري ⁠الإنجليزي ‌الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
واقتصر ظهور بالمر على مشاركات جزئية بسبب إصابة في أعلى الفخذ وكسر في ⁠إصبع القدم، لكن ماريسكا يعتقد ⁠أن صانع اللعب قد أكمل رحلة عودته من خلال التدرج الدقيق لدقائق ​اللعب.
وقال ماريسكا للصحفيين أعتقد أن (بالمر) جاهز لخوض 90 دقيقة. التدرج بالنسبة لأي لاعب هو 45 (دقيقة) ثم ساعة وبعدها ​70 دقيقة.
شارك بالفعل ‍لمدة ساعة أمام إيفرتون. لعب أكثر من 70 دقيقة أمام نيوكاسل، لذلك أعتقد أن التطور ‍موجود.
وسيرحب المدرب الإيطالي بعودة ⁠لاعبين مصابين آخرين، ​إذ يتعافى المهاجم ليام ديلاب من إصابة في الكتف ​تعرض لها في وقت سابق من ‍هذا الشهر، والجناح إستيفاو العائد من مشكلة عضلية أبعدته عن المباراتين الأخيرتين.
وقال ماريسكا، عاد (إستيفاو) وهو متاح لمباراة السبت. وأيضاً ليام ديلاب.... لذلك ‌أنا سعيد جداً لكليهما.

