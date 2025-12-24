المغرب تُخلد استضافة «أمم أفريقيا» بعُملة تذكارية

الرباط (د ب أ)

أعلن بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة، عن إصدار ورقة بنكية تذكارية وقطعة نقدية، احتفاءً باستضافة المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين.

وتشمل هذه الإصدارات الخاصة قطعة نقدية فضية بقيمة 250 درهماً وورقة بنكية من فئة 100 درهم بتصميم معدّل، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إبراز الهوية الوطنية والمكانة الرياضية للمغرب كوجهة كبرى للفعاليات الرياضية في القارة.

وذكر بنك المغرب أن العُملة التذكارية جرى تصميمها وإنتاجها بالكامل من قبل كفاءات مغربية، قبل طرحها بكميات محدودة أمس الأول الاثنين، لتتداول جنباً إلى جنب مع الورقة البنكية العادية من فئة 100 درهم.

وتتميز القطعة النقدية الفضية، التي تزن حوالي 30 جراماً وتتكون من مزيج من الفضة والنحاس، بوجود صورة الملك محمد السادس على وجهها، بالإضافة إلى عبارات محمد السادس والمملكة المغربية باللغة العربية، مع إدراج سنة الإصدار باللغتين العربية والأمازيغية.

أما الورقة البنكية التذكارية، فقد ركّز تصميمها على المنشآت الرياضية الحديثة، حيث تضمّ صورة الملك محمد السادس وشعار المملكة، ورسماً للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بالإضافة إلى خريطة أفريقيا وزخارف مغربية تقليدية وكرة قدم ترمز للوحدة من خلال الرياضة.