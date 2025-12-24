الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المغرب تُخلد استضافة «أمم أفريقيا» بعُملة تذكارية

المغرب تُخلد استضافة «أمم أفريقيا» بعُملة تذكارية
24 ديسمبر 2025 16:38

الرباط (د ب أ)
أعلن بنك المغرب، البنك المركزي للمملكة، عن إصدار ورقة بنكية تذكارية وقطعة نقدية، احتفاءً باستضافة المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين.
وتشمل هذه الإصدارات الخاصة قطعة نقدية فضية بقيمة 250 درهماً وورقة بنكية من فئة 100 درهم بتصميم معدّل، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إبراز الهوية الوطنية والمكانة الرياضية للمغرب كوجهة كبرى للفعاليات الرياضية في القارة.
وذكر بنك المغرب أن العُملة التذكارية جرى تصميمها وإنتاجها بالكامل من قبل كفاءات مغربية، قبل طرحها بكميات محدودة أمس الأول الاثنين، لتتداول جنباً إلى جنب مع الورقة البنكية العادية من فئة 100 درهم.
وتتميز القطعة النقدية الفضية، التي تزن حوالي 30 جراماً وتتكون من مزيج من الفضة والنحاس، بوجود صورة الملك محمد السادس على وجهها، بالإضافة إلى عبارات محمد السادس والمملكة المغربية باللغة العربية، مع إدراج سنة الإصدار باللغتين العربية والأمازيغية.
أما الورقة البنكية التذكارية، فقد ركّز تصميمها على المنشآت الرياضية الحديثة، حيث تضمّ صورة الملك محمد السادس وشعار المملكة، ورسماً للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بالإضافة إلى خريطة أفريقيا وزخارف مغربية تقليدية وكرة قدم ترمز للوحدة من خلال الرياضة.

أخبار ذات صلة
كأس أمم أفريقيا تتحدث البرتغالية!
ألقاب منتخبات أمم أفريقيا.. الكائنات البرية تسيطر!
كأس أمم أفريقيا
بنك المغرب المركزي
محمد السادس
آخر الأخبار
.
اقتصاد
«سياحة أبوظبي» تُكرم عدداً من الموظفين ضمن برنامج «المضياف» التدريبي
اليوم 19:07
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس الأركان والوفد المرافق له
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس المجلس الرئاسي الليبي بوفاة رئيس الأركان والوفد المرافق له
اليوم 18:59
«مرصد الختم الفلكي» في أبوظبي يوثق عنقود الشجرة وسديم المخروط
علوم الدار
«مرصد الختم الفلكي» في أبوظبي يوثق عنقود الشجرة وسديم المخروط
اليوم 18:47
جاتوزو: أقلد ليبي بطريقة «القص واللصق»
الرياضة
جاتوزو: أقلد ليبي بطريقة «القص واللصق»
اليوم 18:45
ميرتس يؤكد على مسؤولية حكومته تجاه ألمانيا وأوروبا
ميرتس يؤكد على مسؤولية حكومته تجاه ألمانيا وأوروبا
اليوم 18:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©