الرياضة

«دبي للسلة» يجتاز ميلان في الدوري الأوروبي

«دبي للسلة» يجتاز ميلان في الدوري الأوروبي
24 ديسمبر 2025 16:27

دبي (الاتحاد)
واصل فريق دبي لكرة السلة فرض سيطرته على أرضه في الجولة 18 من الدوري الأوروبي لكرة السلة (EuroLeague)، بعد فوزه على أرماني ميلان 99-92 أمام أكثر من 5000 متفرج في كوكا كولا أرينا.
بدأ الفريق المباراة بقوة، حيث سيطر على الدقائق الأولى بالكامل ولعب بوتيرة واضحة وسريعة على الجانبين الهجومي والدفاعي.
وشكّل الثنائي الداخلي الكندي مفيوندو كابينجلي والصربي فيليب بترسيف ميزة بدنية مبكراً، ما خلق فرص تسجيل قُرب السلة، وأجبر فريق ميلان على تعديل دفاعه.
ومع إضافة ماكنلي رايت الرابع ودواين باكون للتشكيلة، وسّع فريق دبي لكرة السلة الفارق إلى رقم مزدوج وفرض إيقاعه في الربع الأول.
واجه فريق ميلان صعوبة في إيجاد التوازن في البداية، وقضى معظم الفترة الأولى مطارداً النتيجة، بينما وصل تقدم فريق دبي لكرة السلة إلى 15 نقطة، ما يعكس دقة التنفيذ والطاقة المستمرة. ومع تحسن أداء الضيوف تدريجياً، ظل تأثير البداية البطيئة حاضراً طوال المباراة.
وردّ فريق دبي لكرة السلة قبل نهاية الشوط الأول، حيث استغل باكون أي هفوات دفاعية من مسافة بعيدة، بينما أنهى كابينجلي الشوط بقوة داخل السلة، هذه اللحظات سمحت لفريق دبي بالحفاظ على تفوقه والذهاب إلى الاستراحة بتقدم سبع نقاط رغم تحسن أداء فريق ميلان.
وفي اللحظات الحاسمة من المباراة، أكد فريق دبي لكرة السلة سيطرته على الملعب بالانضباط والتنظيم، فحاول فريق ميلان مجدداً تقليص الفارق أو التقدم، لكن الأخطاء التنفيذية والفشل في استغلال فرص الرميات الحرة أوقفا محاولاتهم.
وفي آخر دقيقتين، حسم دواين باكون المباراة من خط الرميات الحرة، ليعزّز تقدم فريق دبي بفارق مزدوج ويختم المواجهة بفوز حاسم يضمن الاستمرار في سلسلة انتصارات الفريق.
تصدّر باكون قائمة المسجلين بـ 25 نقطة، وأضاف رايت 19 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، بينما ساهم كابينجلي بـ17 نقطة، وسجّل بترسيف 13 نقطة وسبع متابعات. بالنسبة لميلان، كان غودوريك الأفضل بـ11 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
وأكد جوريكا جوليماتش، مدرب فريق دبي لكرة السلة تقديره للجمهور، قائلاً: «تهانينا للجماهير أولاً، كنا نفتقدهم بالتأكيد في المباراة السابقة على أرضنا، في الربع الأول لعبنا أحد أفضل أرباع الموسم وكذلك المباراة القادمة ستكون على أرضنا بعد ثلاثة أيام، لذلك لا يوجد وقت للراحة الطويلة، نحن نستعد لكل مباراة على حدة ونسعى للفوز بكل مباراة».
وسيواجه فريق دبي لكرة السلة في المباراة القادمة من الدوري الأدرياتيكي (ABA League)، حيث يظل الفريق حتى الآن بلا هزيمة.
وتقام المباراة على «كوكا كولا أرينا» أمام الفريق السلوفيني كركا (KRKA) ضمن الجولة 12.

أخبار ذات صلة
الشارقة يحافظ على صدارته لدوري السلة
600 لاعب في النسخة السادسة من «دولية» الشارقة للسلة
كرة السلة
دبي
ميلان
