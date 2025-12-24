سلوت يشكو السجل السلبي في الكرات الثابتة

لندن (د ب أ)

أكد أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لا يمكنه واقعياً المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى في ظل سجله المتواضع في التعامل مع الكرات الثابتة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ليفربول يدخل فترة أعياد الميلاد متأخراً عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط، بعدما عوضت فاعليته في اللعب المفتوح المشكلات التي يعاني منها في التعامل مع الركلات الحرة والركنيات ورميات التماس.

وسجل ليفربول ثلاثة أهداف فقط من الكرات الثابتة، بينما تلقى 11 هدفاً هذا الموسم، وهو أمر محبط بالنسبة لسلوت.

وقال :«أعلم أهميتها، وتزداد أهميتها أكثر، لهذا السبب نحن نشعر بالانزعاج من أرقامنا الحالية». وأضاف :« من الأمور المحبطة أن نكون في وضعنا الحالي هذا الموسم، لأنه عندما كنا في منتصف الموسم الماضي (حين فازوا باللقب) لم نستقبل أي أهداف من الكرات الثابتة». وأكد :« من المستحيل أن نحتل أحد المراكز الأربعة أو الخمسة مع توازننا الحالي في الكرات الثابتة، ناهيك عن الفوز باللقب». وأكمل :« نحن الفريق الوحيد في قمة الترتيب الذي يمتلك رصيداً سلبياً من الكرات الثابتة (وفقاً للبيانات الرسمية من أوبتا، مانشستر سيتي يمتلك في الواقع ناقص واحد) نحن لا نملك فقط رصيداً سلبياً، بل ناقص ثمانية، ومع ذلك نتساوى بالنقاط مع الفريق الرابع».