الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الرياضة

فيريرو عن انتهاء علاقته مع ألكاراز: نحتاج إلى فترة حداد!

فيريرو عن انتهاء علاقته مع ألكاراز: نحتاج إلى فترة حداد!
24 ديسمبر 2025 17:24

لندن (د ب أ)
كشف خوان كارلوس فيريرو المدرب السابق للإسبانى كارلوس ألكاراز، عن أن نزاعاً حول العقد كان وراء الانفصال المفاجئ عن الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف الأول في العالم في رياضة التنس.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فيريرو تولى تدريب ألكاراز منذ أن كان يبلغ 15 عاماً، وساعده في الفوز بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، والوصول إلى صدارة التصنيف العالمي، قبل أن يعلن الثنائي انفصالهما.
وازدادت التكهنات بشأن الأسباب، حيث قال فيريرو لصحيفة ماركا: «كانت هناك بعض القضايا التي اختلف الطرفان حولها. ربما كان من الممكن حلها لو جلسنا للتحدث، لكن في النهاية لم يحدث ذلك، وقررنا عدم الاستمرار».
وأكد فيريرو، الذي نفى أن يكون الخلاف ذا طابع مالي، ثقته في قدرة مواطنه الإسباني على تجاوز هذه المرحلة المضطربة، وتقديم مستوى قوي في بطولة أستراليا المفتوحة، مع تولي صامويل لوبيز مهمة المدير الفني. وقال فيريرو إنه تلقى العديد من العروض، ولكنه سيحصل على راحة، وأضاف المصنّف الأول على العالم سابقاً: «في الوقت الحالي أشعر بالألم، هذا النوع من العلاقات يصعب إنهاؤه بين عشية وضحاها، ولا بد من فترة حداد. أتمنى لكارلوس كل التوفيق».

