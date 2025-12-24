الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
روما يخطو نحو المستقبل بـ«ملعب أيقوني» وطموح قاري

روما يخطو نحو المستقبل بـ«ملعب أيقوني» وطموح قاري
24 ديسمبر 2025 18:00


معتز الشامي (أبوظبي)
أعلن نادي روما رسمياً عن تسليم المشروع الخاص بملعبه الجديد، في خطوة محورية تقرّب النادي من تنفيذ واحد من أكثر المشاريع الرياضية طموحاً وحداثة في أوروبا، ومرشحاً ليكون أحد الملاعب المستضيفة لبطولة يورو 2032.
وفي بيان رسمي، أكد روما أنه سلّم، بتاريخ 23 ديسمبر 2025، دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالملعب الجديد، معتبراً ذلك مرحلة حاسمة تسبق الانتقال إلى التصميم النهائي، وتعكس رؤية واضحة تهدف إلى تقديم منشأة تليق بتاريخ النادي وجماهيره ومستقبله.
وأوضح البيان أن المشروع جاء نتيجة عمل معمّق ودقيق، يوازن بين الجودة الهندسية والاستدامة البيئية، مع طموح واضح لتحويل الملعب إلى معلم رياضي واجتماعي متكامل يخدم مدينة روما، وليس مجرد منشأة مخصصة ليوم المباراة.
وسيضم الملعب الجديد «كورفا سود» ضخمة، تُعد الأكبر في أوروبا، لتكون القلب النابض للمدرجات ورمزاً لشغف جماهير روما، إلى جانب تصميم معماري أيقوني مستوحى من التراث الروماني، يجمع بين الخطوط المعاصرة والهوية التاريخية للعاصمة الإيطالية، كما يشمل المشروع مساحات عصرية متعددة الاستخدامات، تتيح عيش تجربة نادي روما على مدار الأسبوع، وليس فقط أثناء المباريات.
ويركّز المشروع كذلك على تحسين الحركة المرورية والخدمات، وتعزيز الاستدامة البيئية والاندماج العمراني، بهدف إنشاء مركز رياضي واجتماعي متكامل يخدم المدينة وسكانها.
ووجّه النادي شكراً خاصاً إلى عمدة روما روبرتو جوالتييري، تقديرا لدعمه وتعاونه المستمر، إلى جانب مؤسسات العاصمة والجهات المحلية المعنية.
ومن المقرر أن يُقام الملعب في حي بيترالاتا شرق العاصمة، حيث أكّد النادي أن حجم المشروع وحداثته وتأثيره العمراني، إلى جانب الجدول الزمني المخطط، جعلته ضمن المنشآت المرشحة لاستضافة مباريات يورو 2032، وختم روما بيانه بالتأكيد على مواصلة العمل «بشغف ومسؤولية وطموح»، مشدداً على أن مستقبل ملعبه الجديد بات أقرب من أي وقت مضى.

