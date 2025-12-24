مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن.. «ثروة» تحصد ناموس الحقايق

الذيد (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت، اليوم، فعاليات النسخة 15 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل «الذيد 2025».

شهد اليوم الافتتاحي للمهرجان، مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 7 أيام وتدور منافساته لفئات «الحقايق» واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، والسباق التراثي.

وحلقت «ثروة» لهزاع محمد سالم الجديلي، بناموس أول أشواط المهرجان، وفازت بشوط الحقايق التي أقيمت على مدار 20 شوطاً في الفترة المسائية، وأنهت مسافة السباق البالغة 4 كم في 5:53:5 دقيقة، وفي الشوط الثاني حقق «خوف» لمبارك سعيد علي المنصوري، المركز الأول وناموس الشوط في 5:56:5 دقيقة.

وفازت «وصفة» لخلفان سالم خلفان بالعري الكتبي في الشوط الثالث، بزمن قدره 5:57:3 دقيقة، وبالشوط الرابع تفوق «بدران» محمد علي حمد الفهيدة المري، بتوقيت قدره 6:00:1 دقيقة، وفي الشوط الخامس فازت «متعبة» لراشد علي بو مناكب المري، بزمن قدره 5:57:8 دقيقة، وفي السادس حصل «الينود» لناجي مسفر صالح الرزق العجمي، على المركز الأول بزمن وقدره 5:55:8 دقيقة، وفي الشوط السابع طار «الفارس» لسالم حمد راشد المخيبي، باللقب محققاً زمناً قدره 5:57:11 دقيقة، وبالثامن فازت «الشاهينية» لفراج ضيف الله سالم العميري، بزمن قدره 6:03:8 دقيقة، وبالتاسع تصدرت «منصورة» لثاني بن قطامي السويدي، بزمن قدره 5:58:6 دقيقة، وفي العاشر أحرز « مخلاب» لسالم حمد راشد المخيبي، المركز الأول، بزمن قدره 6:04:1 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين، عن فوز «غزل» لطاهر عبدالله خالد البلوشي، و«مصيحة» لعبدون زويد برغش الجحافي، و«شاهين لياسر سالم محمد الدويكي، و«الغزيل» لذياب مبارك حميد القنوبي، و«العاصفة» لعبدالله ماجد علي الماجد، و«فهاد» لسعيد محمد مبارك الخييلي، و«نجود» لزايد سالم سعيد الجنيبي، و«أدهم» لمانع راشد حمد آل منجم، و«جزلة» لعبدالله ماجد علي الماجد، و«شاهين» لمحمد سالم علي الدرعي.