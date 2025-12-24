جاتوزو: أقلد ليبي بطريقة «القص واللصق»



معتز الشامي (أبوظبي)

كشف جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن قدوته الأساسية في مسيرته التدريبية مع «الآزوري»، مؤكداً أنه يستلهم تجربته بشكل مباشر من المدرب التاريخي مارشيلو ليبي، الذي قاد إيطاليا للتتويج بكأس العالم 2006.

وقال جاتوزو، في تصريحات لموقع «فيفو آزورو» إن ليبي لا يزال النموذج الأبرز بالنسبة له وأضاف: «منذ أن أصبحت مدرباً لمنتخب إيطاليا، قمت بنسخ ولصق ما كان يفعله ليبي».

وأضاف «إذا أردت بناء مجموعة حقيقية، فهناك طريق واحد فقط، الصدق والاتساق، ومنح الثقة الإضافية للاعب عندما يمر بوقت صعب، ومحاولة مساعدته، وإشعاره بالانتماء. ليبي كان أستاذاً في هذا الجانب».

وكان جاتوزو أحد عناصر الجيل الذهبي الذي توّج بلقب كأس العالم عام 2006 تحت قيادة ليبي، وهو ما جعله يعتبر تلك التجربة مرجعاً أساسياً في فهمه لكيفية إدارة غرفة الملابس وبناء فريق قادر على النجاح في اللحظات الكبرى.

وتطرق مدرب إيطاليا أيضاً إلى التحديات المقبلة التي تنتظر المنتخب في مارس المقبل، مشدداً على ضرورة الاستعداد الذهني والفني لتفادي خيبة أمل جديدة في مشوار التأهل إلى كأس العالم، حيث سيواجه الآزوري منتخب أيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق المؤهل.

وأكد جاتوزو أن المرحلة المقبلة تتطلب وحدة الصف والإيمان بالقدرات، مشيراً إلى أن الطريق إلى البطولات يبدأ دائماً من قوة المجموعة قبل أي اعتبارات أخرى.