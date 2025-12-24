الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هل ينقذ الدوري السعودي مسيرة بالوتيلي

هل ينقذ الدوري السعودي مسيرة بالوتيلي
24 ديسمبر 2025 19:15


معتز الشامي (أبوظبي)
يواصل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي بحثه عن نادٍ جديد يعيده إلى ملاعب كرة القدم الاحترافية، في ظل اهتمام متزايد من أندية الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاتفاق السعودي، الذي قدّم عرضاً قد يشكّل فرصة حقيقية لإعادة إطلاق مسيرته.
وكان بالوتيلي قد بات من دون فريق منذ انتهاء تجربته القصيرة وغير المؤثرة مع جنوى، حيث شارك لدقائق محدودة قبل أن يخرج من حسابات الجهاز الفني، لتنتهي مغامرته سريعا من دون بصمة تُذكر، ورغم تلك الخيبة، ظل المهاجم الدولي السابق متمسكاً بأمل العودة إلى الدوري الإيطالي، مترقباً فرصة أخيرة في «الكالتشيو».
وخلال فترة الابتعاد عن الأضواء، حرص اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً على الحفاظ على جاهزيته البدنية، من خلال التدرب مع فريق كاربينيدولو للهواة، بينما يدرس بعناية خطوته المقبلة. 
وفي الوقت نفسه، أثار بالوتيلي الجدل خارج المستطيل الأخضر، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تغيير الجهاز الفني في جنوى، في إشارة غير مباشرة إلى توتر علاقته بالمدرب باتريك فييرا خلال تلك الفترة.
ورغم أن العودة إلى الملاعب الإيطالية لا تزال الخيار المفضل بالنسبة له، فإن خيار الانتقال إلى الخارج بدأ يفرض نفسه بقوة، ووفقاً لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن نادي الاتفاق السعودي تواصل مع اللاعب، وأبدى استعداده لتقديم عقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2028.
ويمثل هذا العرض تحولاً واضحاً في مسار بالوتيلي المهني، لكنه في المقابل يمنحه فرصة ثمينة لإحياء مسيرته بعد عام محبط بعيداً عن المنافسات، وبين الانتظار في إيطاليا أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، يقف بالوتيلي أمام قرار قد يكون الأهم في الفصل الأخير من مسيرته.

