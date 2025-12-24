15 ميدالية للإمارات في بطولات غرب آسيا للأثقال



الدوحة (وام)

حقق منتخبنا الوطني لرفع الأثقال، 15 ميدالية في بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، لفئات الناشئين والشباب والكبار، بواقع 3 ذهبيات، وفضية، 11 برونزية.

وتألقت اللاعبة مي المدني في وزن 63 كجم، لفئة السيدات ببطولتي العرب وغرب آسيا، ونجحت بحصد 3 ميداليات ذهبية في بطولة غرب آسيا، بالإضافة إلى 3 برونزيات في بطولة العرب، بعد مستويات مميزة، في جميع فئات مشاركتها.

وأكد حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، الثقة الكبيرة في بقية المشاركين بالمنافسات المقررة بعد غد الجمعة، لكل من علي الحميري «وزن 94 كجم بفئة الناشئين، وعزالدين الغفير وزن 102كجم ضمن فئة الكبار، ومؤيد النجار في منافسات وزن أكثر من 102 كجم في فئة الكبار أيضاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى المشاركة القوية للاعب فيصل العجمي في وزن 88 كجم لفئة الناشئين ببطولة غرب آسيا وحصوله على المركز الرابع.