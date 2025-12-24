الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بوركينا فاسو تخطف فوزاً قاتلاً من غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا

بوركينا فاسو تخطف فوزاً قاتلاً من غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
24 ديسمبر 2025 19:47


الرباط (أ ف ب)
خطفت بوركينا فاسو فوزاً في الدقائق القاتلة من غينيا الاستوائية منقوصة العدد 2-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في المغرب، وكانت بوركينا فاسو في طريقها إلى الخسارة بعد تقدم غينيا الاستوائية بهدف البديل مارفن أنييبو (85) على الرغم من إكمالها المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد باسيليو ندونج (50).
لكن عودة متأخرة من بوركينا فاسو في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، قادها البديل جورجي مينونجو (90+5) وإدموند تابسوبا (90+8) أهداها أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم الجزائر والسودان أيضاً.
بدأت المباراة بمحاولة رأسية من تراوريه سهلة قرب مرمى الحارس جيزوس أوونو (12)، ردّ عليها لويس أسوي بتصويبة بعيدة فوق العارضة (19)، فيما مالت السيطرة للاعبي بوركينا فاسو من دون أن يستغلوها للتقدم.
ومع بداية الشوط الثاني، طُرد ندونغ ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل قاسٍ على أسفل قدم برتران توريه الذي خرج في الدقيقة 79.
وحاول لاعبو بوركينا فاسو استغلال النقص، تارة بتسديدة من دانجو واتارا (58) وأخرى من بيار كابوري (62) من دون خطورة كبيرة، حتى سجل لاسينا تراوريه هدفاً في الدقيقة 71 لم يُحتسب بداعي التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر».
وكاد البديل ستيفان عزيز كي يفعلها في مواجهة الحارس أوونو، لكن الأخير أبعد محاولته (83).
وبعد ثلاث دقائق من دخوله، سجل المدافع مارفن أنييبو هدف التقدم لغينيا الاستوائية برأسية إثر ركنية نفذها كارلوس أكابو (85).
لكن احتفالات الغينيين توقفت بعد التعادل الذي سجله البديل جورجي مينونجو بتسديدة قريبة بعدما وصلته الكرة من واتارا (90+5).
وحين بدا أن المنتخبان سيكتفيان بنقطة، خطف تابسوبا الفوز برأسية قريبة بعد تشتيت خاطئ من الحارس (90+8)، مشعلاً الاحتفالات في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

