629 خيلاً حصيلة المشاركة في 13 «سباقاً تجريبياً» بمضامير الدولة



دبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، مشاركة 629 خيلاً في 13 سباقاً تجريبياً منذ انطلاق الموسم الحالي بمختلف المضامير في الدولة، بعد استفاء الشروط المقررة، وأكدت الهيئة في تقرير لها، اليوم، بمناسبة وصول الفعاليات إلى المحطة الـ13على مضمار ميدان في دبي أمس، أن نجاح السباقات التجريبية يتوج جهود التعاون المستمر مع كافة المضامير، لتحقيق الأهداف المرجوة، واعتماد تسجيل الخيول رسمياً في سجلاتها.

وكشفت عن مشاركة 34 من الخيول العربية، والمهجنة الأصيلة في 5 أشواط لمسافة 1000 متر، بالسباق التجريبي الـ 13 أمس على مضمار ميدان، والذي تضمن 4 أشواط للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 27 خيلاً، من بينها 13 خيلاً لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و14 شاركت فيها.

ونوهت إلى إقامة شوط للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست خلالهما 7 خيول، 3 منها لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى 4 سباقات تواجدها فيها.

وأوضح راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، استمرار السباقات حتى نهاية الموسم الحالي، في مضامير مختلفة على مستوى الدولة، وتوفير كافة المتطلبات لنجاحها، وتحقيق أهدافها.