الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

629 خيلاً حصيلة المشاركة في 13 «سباقاً تجريبياً» بمضامير الدولة

629 خيلاً حصيلة المشاركة في 13 «سباقاً تجريبياً» بمضامير الدولة
24 ديسمبر 2025 20:15


دبي (وام)
أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، مشاركة 629 خيلاً في 13 سباقاً تجريبياً منذ انطلاق الموسم الحالي بمختلف المضامير في الدولة، بعد استفاء الشروط المقررة، وأكدت الهيئة في تقرير لها، اليوم، بمناسبة وصول الفعاليات إلى المحطة الـ13على مضمار ميدان في دبي أمس، أن نجاح السباقات التجريبية يتوج جهود التعاون المستمر مع كافة المضامير، لتحقيق الأهداف المرجوة، واعتماد تسجيل الخيول رسمياً في سجلاتها.
وكشفت عن مشاركة 34 من الخيول العربية، والمهجنة الأصيلة في 5 أشواط لمسافة 1000 متر، بالسباق التجريبي الـ 13 أمس على مضمار ميدان، والذي تضمن 4 أشواط للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 27 خيلاً، من بينها 13 خيلاً لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و14 شاركت فيها.
ونوهت إلى إقامة شوط للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست خلالهما 7 خيول، 3 منها لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى 4 سباقات تواجدها فيها.
وأوضح راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، استمرار السباقات حتى نهاية الموسم الحالي، في مضامير مختلفة على مستوى الدولة، وتوفير كافة المتطلبات لنجاحها، وتحقيق أهدافها.

أخبار ذات صلة
«جودلفين» تتألق بـ «هاتريك» في مهرجان «فستيف فرايداي»
«أمسية فستيف فرايداي» تعود بـ9 أشواط مثيرة في ميدان غداً
سباقات الخيول
مضمار ميدان
هيئة الإمارات لسباق الخيل
الخيول
آخر الأخبار
«ثنائية محرز» تعيد الجزائر للانتصارات في أمم أفريقيا
الرياضة
«ثنائية محرز» تعيد الجزائر للانتصارات في أمم أفريقيا
اليوم 21:15
اضطراب خدمات القطارات في لندن عشية عيد الميلاد
الأخبار العالمية
اضطراب خدمات القطارات في لندن عشية عيد الميلاد
اليوم 21:05
ستارمر يسلط الضوء على ضغوط غلاء المعيشة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد
الأخبار العالمية
ستارمر يسلط الضوء على ضغوط غلاء المعيشة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد
اليوم 21:03
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة أهالي غزة
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة أهالي غزة
اليوم 20:48
لوكا زيدان: جدي شجعني على اللعب لمنتخب الجزائر
الرياضة
لوكا زيدان: جدي شجعني على اللعب لمنتخب الجزائر
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©