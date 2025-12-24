الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زين الدين زيدان يظهر في كأس أمم أفريقيا

زين الدين زيدان يظهر في كأس أمم أفريقيا
24 ديسمبر 2025 20:02


الرباط (د ب أ)
تواجد النجم الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني الأسبق لريال مدريد في مدرجات ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط لمتابعة مباراة الجزائر والسودان، اليوم الأربعاء، في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025.
تواجد زيدان رفقة أبنائه في المدرجات لمساندة نجله، لوكا زيدان، حارس مرمى الجزائر، الذي يشارك في أول مباراة بقميص «ثعالب الصحراء» في كأس الأمم بعدما تدرج بين صفوف الناشئين والشباب في منتخب فرنسا.
وسبق أن شارك لوكا زيدان 27 عاماً حارس مرمى غرناطة في مباراة الجزائر ضد أوغندا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في 14 أكتوبر الماضي، وقبلها جلس بديلاً أمام الصومال. وبدأ لوكا زيدان مسيرته في أكاديمية ريال مدريد، حيث تدرج بين فرق الشباب والناشئين في النادي، وتدرب فقط مع الفريق الأول قبل أن يتنقل بين أندية إسبانية أخرى، وهي راسينج سانتاندير ورايو فاييكانو وإيبار، وأخيرا غرناطة.

أخبار ذات صلة
«ثنائية محرز» تعيد الجزائر للانتصارات في أمم أفريقيا
لوكا زيدان: جدي شجعني على اللعب لمنتخب الجزائر
كأس أمم أفريقيا
زين الدين زيدان
منتخب الجزائر
منتخب السودان
كأس الأمم الأفريقية
آخر الأخبار
«ثنائية محرز» تعيد الجزائر للانتصارات في أمم أفريقيا
الرياضة
«ثنائية محرز» تعيد الجزائر للانتصارات في أمم أفريقيا
اليوم 21:15
اضطراب خدمات القطارات في لندن عشية عيد الميلاد
الأخبار العالمية
اضطراب خدمات القطارات في لندن عشية عيد الميلاد
اليوم 21:05
ستارمر يسلط الضوء على ضغوط غلاء المعيشة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد
الأخبار العالمية
ستارمر يسلط الضوء على ضغوط غلاء المعيشة في رسالته بمناسبة عيد الميلاد
اليوم 21:03
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة أهالي غزة
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لإغاثة أهالي غزة
اليوم 20:48
لوكا زيدان: جدي شجعني على اللعب لمنتخب الجزائر
الرياضة
لوكا زيدان: جدي شجعني على اللعب لمنتخب الجزائر
اليوم 20:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©