زين الدين زيدان يظهر في كأس أمم أفريقيا



الرباط (د ب أ)

تواجد النجم الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني الأسبق لريال مدريد في مدرجات ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط لمتابعة مباراة الجزائر والسودان، اليوم الأربعاء، في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025.

تواجد زيدان رفقة أبنائه في المدرجات لمساندة نجله، لوكا زيدان، حارس مرمى الجزائر، الذي يشارك في أول مباراة بقميص «ثعالب الصحراء» في كأس الأمم بعدما تدرج بين صفوف الناشئين والشباب في منتخب فرنسا.

وسبق أن شارك لوكا زيدان 27 عاماً حارس مرمى غرناطة في مباراة الجزائر ضد أوغندا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في 14 أكتوبر الماضي، وقبلها جلس بديلاً أمام الصومال. وبدأ لوكا زيدان مسيرته في أكاديمية ريال مدريد، حيث تدرج بين فرق الشباب والناشئين في النادي، وتدرب فقط مع الفريق الأول قبل أن يتنقل بين أندية إسبانية أخرى، وهي راسينج سانتاندير ورايو فاييكانو وإيبار، وأخيرا غرناطة.