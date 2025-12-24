«ثنائية محرز» تعيد الجزائر للانتصارات في أمم أفريقيا



الرباط (د ب أ)

قاد النجم الجزائري المخضرم رياض محرز منتخب بلاده لإنهاء سلسلة عدم الفوز التي لازمته في مبارياته الست الأخيرة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأحرز محرز هدفين قاد بهما منتخب الجزائر للفوز 3 / صفر على منتخب السودان، اليوم الأربعاء، في المواجهة العربية الخالصة التي جرت بينهما ضمن فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تقام منافساتها حالياً في المغرب.

وأحرز محرز الهدفين الأول والثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقتين الثانية و61 على الترتيب، فيما أضاف (البديل) إبراهيم مازة الهدف الثالث في الدقيقة 85، ليحمل هذا الهدف الرقم 100 في تاريخ الجزائر في مسيرتها بكأس أمم أفريقيا، التي انطلقت نسختها الأولى عام1957.

وبذلك، حصل منتخب (محاربو الصحراء) على أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق بالمجموعة، التي شهدت أيضاً فوز بوركينا فاسو 2 / 1 على غينيا الاستوائية في وقت سابق اليوم، ضمن منافسات الجولة نفسها. ولعب منتخب السودان بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة 40 عقب طرد لاعبه صلاح عادل، لحصوله على الإنذار الثاني، لتصبح هذه هي ثاني حالة طرد في النسخة الحالية للمسابقة، بعد باسيليو ندونج، لاعب منتخب غينيا الاستوائية.

وتربع المنتخب الجزائري، الفائز باللقب عامي 1990 و2019، على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب بوركينا فاسو، المتساوي معه في ذات الرصيد، قبل مباراتهما في الجولة الثانية للمجموعة.

في المقابل، بقي منتخب السودان بلا رصيد في المركز الأخير، بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا الاستوائية، صاحب المركز الثالث، قبل مباراتهما في الجولة المقبلة. يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الستة لدور الـ16 في البطولة، بالإضافة إلى أفضل منتخبات حاصلة على المركز الثالث.