وضحى الوهيبي بطلة كأس الإمارات المفتوح لرماية السكتون



العين في (وام)

اختتمت بنادي العين للفروسية والرماية منافسات كأس الإمارات المفتوح لرماية السكتون لدول التعاون في نسختها الأولى، بمشاركة 270 رامياً ورامية.

أقيمت الفعاليات على مدار 4 أيام، ضمن بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في نسختها الثالثة، التي ينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، برعاية مبادرة «الدار أمان».

وأسفرت المنافسات عن فوز الرامية وضحى سعود سعيد الوهيبي من سلطنة عمان بالمركز الأول، محققة 98 نقطة،«2 X»، وجاء ثانياً سالم يحيى سالم المحرمي، مسجلاً 96 نقطة،«2 X»، وثالثاً الرامي سليمان سالم راشد الدرعي، من سلطنة عمان، ب 95 نقطة، «2 X».

وشهدت المراكز من الرابع حتى العاشر، فوز سالم علي مبخوت المحرمي«94 نقطة»، «3 X»، ومحمد سعيد العكمه السعدي، «94 نقطة»، 2 X، وخالد كرامة السيد المحرمي93 نقطة،3 X، وعبدالله بن سعيد بن سالم الدرعي، 93 نقطة، 2 X، وأسعد بن راشد بن مبارك، «93 نقطة»، «2 X»، ونايف سعيد الكثيري، 93 نقطة،2 X، ونعمان سيف الدرعي93 نقطة،1 X.

توج الفائزين محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، بحضور عامر بخيت النوه المنهالي، مدير بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، كما تم تكريم نادي العين للرماية والفروسية ممثلاً في عادل جمعة الظاهري، واللجان العاملة في التحكيم والشؤون الإدارية، على الجهود التي بذلت لتعزيز نجاح البطولة.

وأثنى عامر المنهالي، على مشاركة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج في البطولة، لاسيما من سلطنة عمان، بمستويات مميزة تعكس تطور رياضة الرماية في دول المنطقة، والحرص على المشاركة في البطولات المختلفة، كما أشاد بتعاون جميع الرماة وتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة المنظمة، وجهود الأندية المستضيفة للبطولة في مراحلها المختلفة، ما كان له أبلغ الأثر في نجاحها، مقدماً التهنئة لمحمد سهيل النيادي على توليه منصب رئيس اتحاد الرماية.