الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

وضحى الوهيبي بطلة كأس الإمارات المفتوح لرماية السكتون

وضحى الوهيبي بطلة كأس الإمارات المفتوح لرماية السكتون
24 ديسمبر 2025 21:50


العين في (وام)
اختتمت بنادي العين للفروسية والرماية منافسات كأس الإمارات المفتوح لرماية السكتون لدول التعاون في نسختها الأولى، بمشاركة 270 رامياً ورامية.
أقيمت الفعاليات على مدار 4 أيام، ضمن بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في نسختها الثالثة، التي ينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، برعاية مبادرة «الدار أمان».
وأسفرت المنافسات عن فوز الرامية وضحى سعود سعيد الوهيبي من سلطنة عمان بالمركز الأول، محققة 98 نقطة،«2 X»، وجاء ثانياً سالم يحيى سالم المحرمي، مسجلاً 96 نقطة،«2 X»، وثالثاً الرامي سليمان سالم راشد الدرعي، من سلطنة عمان، ب 95 نقطة، «2 X».
وشهدت المراكز من الرابع حتى العاشر، فوز سالم علي مبخوت المحرمي«94 نقطة»، «3 X»، ومحمد سعيد العكمه السعدي، «94 نقطة»، 2 X، وخالد كرامة السيد المحرمي93 نقطة،3 X، وعبدالله بن سعيد بن سالم الدرعي، 93 نقطة، 2 X، وأسعد بن راشد بن مبارك، «93 نقطة»، «2 X»، ونايف سعيد الكثيري، 93 نقطة،2 X، ونعمان سيف الدرعي93 نقطة،1 X.
توج الفائزين محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الرماية، بحضور عامر بخيت النوه المنهالي، مدير بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، كما تم تكريم نادي العين للرماية والفروسية ممثلاً في عادل جمعة الظاهري، واللجان العاملة في التحكيم والشؤون الإدارية، على الجهود التي بذلت لتعزيز نجاح البطولة.
وأثنى عامر المنهالي، على مشاركة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج في البطولة، لاسيما من سلطنة عمان، بمستويات مميزة تعكس تطور رياضة الرماية في دول المنطقة، والحرص على المشاركة في البطولات المختلفة، كما أشاد بتعاون جميع الرماة وتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة المنظمة، وجهود الأندية المستضيفة للبطولة في مراحلها المختلفة، ما كان له أبلغ الأثر في نجاحها، مقدماً التهنئة لمحمد سهيل النيادي على توليه منصب رئيس اتحاد الرماية.

أخبار ذات صلة
منتخب الرماية يحصد 10 ميداليات في البطولة العربية بمسقط
اختتام التصفيات الثانية لرماة السكتون في كأس الإمارات المفتوح
الرماية
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
اتحاد الرماية
السكتون
آخر الأخبار
أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن
الأخبار العالمية
أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن
اليوم 23:02
«الشارقة البحري» يستعرض مؤشرات الأداء
الرياضة
«الشارقة البحري» يستعرض مؤشرات الأداء
اليوم 22:48
جوائز مالية لـ 10 آلاف متسابق ومتسابقة في سباق زايد الخيري بمصر
الرياضة
جوائز مالية لـ 10 آلاف متسابق ومتسابقة في سباق زايد الخيري بمصر
اليوم 22:42
البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
اليوم 22:27
الوصل يعبر الوحدات بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2
الرياضة
الوصل يعبر الوحدات بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2
اليوم 22:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©