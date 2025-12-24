الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الوصل يعبر الوحدات بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2

24 ديسمبر 2025 22:23

 
معتز الشامي (دبي)

أنهى الوصل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2، بأفضل صورة ممكنة، بعدما حقق فوزاً جديداً على حساب الوحدات الأردني بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الأخيرة للبطولة.
تصدر الوصل المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، بينما ودع الوحدات من الدور الأول بعدما حل في الترتيب الرابع برصيد 4 نقاط فقط.
سجل أهداف «الفهود» أدريلسون في الدقيقة 19 وفابيو ليما في الدقيقة 79، بينما سجل هدف الوحدات مصطفى معوض في الدقيقة 71.
ودخل الوصل اللقاء بعقلية هجومية واضحة، وفرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى، مستحوذاً على الكرة بنسبة 68%، مقابل 32% للضيوف، في ترجمة واضحة لرغبة «الإمبراطور» في فرض شخصيته داخل أرضه وبين جماهيره، وانعكس هذا التفوق على الأرقام، بعدما أنهى الوصل المباراة بـ 11 تسديدة، منها 5 على المرمى، مقابل 7 محاولات فقط للوحدات.
وافتتح الوصل التسجيل في الشوط الأول عبر عرضية حولها أدريلسون برأسه في المرمى بالدقيقة 19، ليستثمر الفهود، أفضلية الاستحواذ والتمرير، حيث تفوق الفريق بشكل لافت في بناء اللعب والضغط على دفعات الوحدات، بواقع 476 تمريرة صحيحة مقابل 208 فقط للضيوف، ورغم محاولات الوحدات العودة في النتيجة وتقليص الفارق، إلا أن التنظيم الدفاعي للوصل وحسن إدارته للمباراة حافظاً على التقدم، لينهي الشوط متقدماً بهدف.
وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض الضغط، بحثاً عن هدف ثانٍ، ولكن استغل مصطفى معوض خطأ في التمركز الدفاعي ليسدد بقوة في مرمى خالد السناني، مسجلاً هدف التعديل في الدقيقة 71.
وعاد الوصل سريعاً لأجواء المباراة، ليؤكد أفضليته الفنية والبدنية، ورغم تقليص الوحدات للفارق، فإن الوصل تعامل بذكاء مع الدقائق الأخيرة، وأغلق المساحات، ليحسم اللقاء لصالحه، بعد تسديدة مباغتة انتهت أمام فابيو ليما الذي أودعها الشباك في الدقيقة 79، ليحسم النقاط لمصلحة الوصل، ويؤكد تفوقه أمام الوحدات في المباراة الثانية توالياً.

