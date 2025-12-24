الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوائز مالية لـ 10 آلاف متسابق ومتسابقة في سباق زايد الخيري بمصر

جوائز مالية لـ 10 آلاف متسابق ومتسابقة في سباق زايد الخيري بمصر
24 ديسمبر 2025 22:42

 
القاهرة (وام)


أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، في نسخته العاشرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، عن توسيع قاعدة الفائزين بالجوائز المالية، ليصل عددهم إلى 10 آلاف فائز وفائزة، بواقع 7 آلاف من الأسوياء، و3 آلاف من أصحاب الهمم، بإجمالي جوائز تبلغ 20 مليون جنيه مصري، في خطوة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي العميق للحدث، وتؤكد حرص اللجنة على تعظيم الأثر المجتمعي للسباق وتعزيز ثقافة المشاركة.
وأوضحت اللجنة أن قيمة الجوائز في كل فئة زادت بما يرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز تنافسية السباق، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف جنيه مصري، وينال صاحب المركز الثاني 80 ألف جنيه، فيما يحصل الثالث على 70 ألف جنيه، في جميع الفئات المعتمدة، بما يعزز من تنافسية السباق ويحفّز الإقبال الواسع من مختلف الشرائح.
وفي السياق ذاته، تقوم اللجنة العليا المنظمة للسباق، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، بزيارة إلى مقر بنك الطعام المصري، في إطار تعزيز الشراكات الإنسانية والتكامل المؤسسي مع الجهات الخيرية الرائدة، والاطلاع على آليات توجيه ريع السباق لدعم المبادرات المجتمعية المستدامة، بما يحقق أهداف السباق ورسائله النبيلة.
وأكدت اللجنة المنظمة العليا ومجلس أبوظبي الرياضي أن تنظيم سباق زايد الخيري يأتي استلهاماً لنهج ورسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم العطاء والإنسانية والتكافل، وتجسيداً للحضور العالمي لدولة الإمارات، وإمارة أبوظبي، منارة راسخة للخير والوحدة والعمل الإنساني، عبر مبادرات نوعية عابرة للحدود، تلامس احتياجات المجتمعات، وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشارت إلى أن ريع السباق سيُخصص لدعم عدد من المشروعات والجهات الإنسانية، في مقدمتها مراكز غسيل الكلى الحكومية، إلى جانب دعم بنك الطعام المصري، لصالح مشروع «ريان مصر» التي تُعنى بحفر الآبار، وإنشاء المزارع السمكية، وتوفير مصادر مستدامة للغذاء والمياه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.
وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، بدأت وزارة الشباب والرياضة المصرية، في تسليم الزي الرسمي «التيشيرتات» الخاصة بالمشاركين، بمقر مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.
وأوضحت اللجنة أنه تم، خلال الفترة ذاتها، حجز الحافلات المخصصة لنقل المشاركين إلى موقع السباق، في إطار التيسير على المتسابقين، وضمان تنظيم عملية الانتقال بسلاسة وانتظام، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية والاهتمام بكافة التفاصيل اللوجستية.
ومن المقرر أن يُقام سباق زايد الخيري في نسخته العاشرة يوم الجمعة المقبل، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي الجهات الراعية والداعمة، في مشهد يجسد التكامل بين الرياضة والعمل الخيري.

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يهنئ نبيل صيدح لفوزه بجائزة "نوابغ العرب 2025" عن فئة الطب
600 لاعب في النسخة السادسة من «دولية» الشارقة للسلة

3 فئات
يشمل السباق ثلاث فئات رئيسية، هي سباق 10 كيلومترات للرجال، و10 كيلومترات للسيدات، و5 كيلومترات لأصحاب الهمم، بما يعكس البعد الشمولي للحدث وحرصه على دمج جميع فئات المجتمع في فعالية رياضية إنسانية جامعة.


خطة متكاملة
أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية أنها أعدّت خطة متكاملة لضمان سلامة المشاركين، حيث جرى التنسيق مع مؤسسات الهلال الأحمر المصري، وبنك الشفاء، ومؤسسة الدواء للجميع، لتوفير 65 متطوعاً من الكوادر الطبية، يتم توزيعهم على طول مسار السباق، إضافة إلى خيم طبية مجهزة بالكامل، على أن تتواجد الفرق الطبية صباح يوم الفعالية اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً.

سباق زايد الخيري
مصر
محمد هلال الكعبي
ماراثون زايد الخيري
آخر الأخبار
أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن
الأخبار العالمية
أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن
اليوم 23:02
«الشارقة البحري» يستعرض مؤشرات الأداء
الرياضة
«الشارقة البحري» يستعرض مؤشرات الأداء
اليوم 22:48
جوائز مالية لـ 10 آلاف متسابق ومتسابقة في سباق زايد الخيري بمصر
الرياضة
جوائز مالية لـ 10 آلاف متسابق ومتسابقة في سباق زايد الخيري بمصر
اليوم 22:42
البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
اليوم 22:27
الوصل يعبر الوحدات بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2
الرياضة
الوصل يعبر الوحدات بثنائية ويتأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2
اليوم 22:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©