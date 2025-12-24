جوائز مالية لـ 10 آلاف متسابق ومتسابقة في سباق زايد الخيري بمصر



القاهرة (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، في نسخته العاشرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، عن توسيع قاعدة الفائزين بالجوائز المالية، ليصل عددهم إلى 10 آلاف فائز وفائزة، بواقع 7 آلاف من الأسوياء، و3 آلاف من أصحاب الهمم، بإجمالي جوائز تبلغ 20 مليون جنيه مصري، في خطوة تعكس البعد الإنساني والاجتماعي العميق للحدث، وتؤكد حرص اللجنة على تعظيم الأثر المجتمعي للسباق وتعزيز ثقافة المشاركة.

وأوضحت اللجنة أن قيمة الجوائز في كل فئة زادت بما يرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز تنافسية السباق، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف جنيه مصري، وينال صاحب المركز الثاني 80 ألف جنيه، فيما يحصل الثالث على 70 ألف جنيه، في جميع الفئات المعتمدة، بما يعزز من تنافسية السباق ويحفّز الإقبال الواسع من مختلف الشرائح.

وفي السياق ذاته، تقوم اللجنة العليا المنظمة للسباق، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، بزيارة إلى مقر بنك الطعام المصري، في إطار تعزيز الشراكات الإنسانية والتكامل المؤسسي مع الجهات الخيرية الرائدة، والاطلاع على آليات توجيه ريع السباق لدعم المبادرات المجتمعية المستدامة، بما يحقق أهداف السباق ورسائله النبيلة.

وأكدت اللجنة المنظمة العليا ومجلس أبوظبي الرياضي أن تنظيم سباق زايد الخيري يأتي استلهاماً لنهج ورسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم العطاء والإنسانية والتكافل، وتجسيداً للحضور العالمي لدولة الإمارات، وإمارة أبوظبي، منارة راسخة للخير والوحدة والعمل الإنساني، عبر مبادرات نوعية عابرة للحدود، تلامس احتياجات المجتمعات، وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأشارت إلى أن ريع السباق سيُخصص لدعم عدد من المشروعات والجهات الإنسانية، في مقدمتها مراكز غسيل الكلى الحكومية، إلى جانب دعم بنك الطعام المصري، لصالح مشروع «ريان مصر» التي تُعنى بحفر الآبار، وإنشاء المزارع السمكية، وتوفير مصادر مستدامة للغذاء والمياه، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية.

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، بدأت وزارة الشباب والرياضة المصرية، في تسليم الزي الرسمي «التيشيرتات» الخاصة بالمشاركين، بمقر مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

وأوضحت اللجنة أنه تم، خلال الفترة ذاتها، حجز الحافلات المخصصة لنقل المشاركين إلى موقع السباق، في إطار التيسير على المتسابقين، وضمان تنظيم عملية الانتقال بسلاسة وانتظام، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية والاهتمام بكافة التفاصيل اللوجستية.

ومن المقرر أن يُقام سباق زايد الخيري في نسخته العاشرة يوم الجمعة المقبل، بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية وممثلي الجهات الراعية والداعمة، في مشهد يجسد التكامل بين الرياضة والعمل الخيري.

3 فئات

يشمل السباق ثلاث فئات رئيسية، هي سباق 10 كيلومترات للرجال، و10 كيلومترات للسيدات، و5 كيلومترات لأصحاب الهمم، بما يعكس البعد الشمولي للحدث وحرصه على دمج جميع فئات المجتمع في فعالية رياضية إنسانية جامعة.



خطة متكاملة

أكدت وزارة الشباب والرياضة المصرية أنها أعدّت خطة متكاملة لضمان سلامة المشاركين، حيث جرى التنسيق مع مؤسسات الهلال الأحمر المصري، وبنك الشفاء، ومؤسسة الدواء للجميع، لتوفير 65 متطوعاً من الكوادر الطبية، يتم توزيعهم على طول مسار السباق، إضافة إلى خيم طبية مجهزة بالكامل، على أن تتواجد الفرق الطبية صباح يوم الفعالية اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً.