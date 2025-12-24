الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الشارقة البحري» يستعرض مؤشرات الأداء

«الشارقة البحري» يستعرض مؤشرات الأداء
24 ديسمبر 2025 22:48


الشارقة (وام)
استعرض مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية خلال اجتماعه الدوري الذي عقد مساء اليوم برئاسة خالد جاسم المدفع رئيس مجلس الإدارة، مؤشرات الأداء والنتائج المحققة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدد من القضايا المعلقة بالتسيير والتخطيط.
وتناول الاجتماع آخر مستجدات الاستعدادات لتنظيم مهرجان خورفكان البحري في نسخته الثالثة والمقرر أنطلاقه بعد غد.
وقال خالد جاسم المدفع خلال الاجتماع، إن قارب الشارقة الذي شارك في منافسات بطولة العالم لـ«فورمولا ـ1» جسّد رؤية الإمارة في دعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية حيث تم تصنيعه بالكامل داخل ورش النادي بأيدٍ إماراتية وبمواصفات عالمية وبمتابعة فنية دقيقة ما يعكس حجم الثقة التي توليها القيادة الرشيدة لأبناء الوطن وقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات الدولية.
وأوضح أن تصنيع القارب جاء ثمرة تعاون مثمر بين نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وكلٍ من جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة وبمشاركة فاعلة من الطلبة ضمن إطار علمي وعملي يهدف إلى ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق الميداني وصقل مهارات الطلبة.

