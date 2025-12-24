«ألعاب المستقبل أبوظبي 2025» تختتم بتتويج «أبطال الفيجيتال»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



أسدلت أبوظبي الستار على منافسات دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، بعد 6 أيام حافلة بالمنافسة والتحدي، شهدت تتويج 6 أندية بالألقاب في اليوم الختامي، وسط حضور جماهيري لافت، وتفاعل واسع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إلى جانب متابعة كبيرة عبر منصات البث، في تجربة رياضية وترفيهية غير مسبوقة.

وأقيمت الدورة تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 850 رياضياً يمثلون أكثر من 60 دولة، تنافسوا ضمن 11 مسابقة، قدّمت نموذجاً مبتكراً، يجسد التكامل بين الرياضة البدنية والتقنيات الرقمية، ضمن مفهوم الرياضات الفيجيتالية.

وشهد اليوم الختامي المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم الفيجيتالية، التي اختُتمت بتتويج نادي مكسيكو كيتزاليس بطلاً، عقب مواجهة قوية أمام نادي ترونكوس، وسط أجواء جماهيرية حماسية، ونجح الفريق المكسيكي في استثمار تفوقه في المرحلة الرقمية بهدف دون مقابل، قبل أن يستقبل هدف التعادل مع انطلاق المباراة البدنية، إلا أنه عاد بقوة، وأدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ثم حسم المواجهة بتسجيل هدفين في الشوط الثاني، ليتوج باللقب ويحصد الحصة الأكبر من مجموع الجوائز البالغة 600 ألف دولار أميركي.

وقال لويس إدواردو مالدونادو، لاعب الفريق المتوج: «إن الفوز جاء بعد مباراة صعبة، مشيراً إلى أن الفريق لم يتمكن من تقديم كامل إمكاناته في البداية، لكنه عرف كيف يتعامل مع مجريات اللقاء، ويحسم النتيجة، معتبراً التتويج بمثابة «هدية خاصة» في ختام العام».

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، حسم نادي لا كريما مواجهة تحديد المركز الثالث أمام نادي زد 10، بعدما خرج متقدماً من المرحلة الرقمية بهدف دون رد، ونجح في الحفاظ على أفضليته رغم التعادل في المواجهة البدنية.

كما تُوّج نادي ليجا برو، بلقب منافسات كرة السلة الفيجيتالية 3x3 بأسلوب الاستعراض الحر، بعد تفوقه على منافسه موسكوفسكي، مستفيداً من أفضليته الرقمية بفارق مريح من النقاط، قبل أن يحسم المواجهة بنتيجة إجمالية 29 – 23، ليظفر بجائزة هذه الفئة البالغة 400 ألف دولار أميركي.

وأكد لاعب الفريق فلاديسلاف ميليشكين، أن جميع المنافسين واجهوا فريقه بأقصى درجات التركيز، مشيراً إلى أن التفوق الرقمي كان مفتاح الحسم، فيما نجح اللاعبون في الصمود خلال المواجهة البدنية وتحقيق الهدف.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، قلب نادي بي بي سي أستانا تأخره على أرض الملعب إلى فوز شيّق أمام أدريا أول ستارز، مستفيداً من تفوقه في المرحلة الرقمية، ليحسم اللقاء بفارق نقطة واحدة، في تأكيد على أهمية التكامل بين الأداءين، البدني والرقمي.

وتواصل التشويق في منافسات القتال الفيجيتالي، حيث فرض نادي كوزنيا سيطرته الكاملة بعد فوزه بجميع نزالاته الرقمية والبدنية، ليتصدر الترتيب العام، ويحصد غالبية جوائز هذه الفئة البالغة 500 ألف دولار أميركي. وقدم لاعبا الفريق دينيس جوكوف، وألكسندر أوغانيزوف مستويات قوية عكست الجاهزية العالية والانضباط التكتيكي.

وأكد جوكوف، أن النزالات سارت وفق الخطة الموضوعة رغم قوة المنافسين، فيما عبّر أوغانيزوف عن فخره بالنتائج التي تحققت بفضل العمل الجماعي، والتركيز طوال يومي المنافسات.

وفي نهائي منافسات «موبا» ألعاب الهاتف المحمول، فرض نادي أونيك هيمنته الكاملة على المواجهة المرتقبة أمام أورورا جيمينغ، وحسم اللقاء بثلاثة انتصارات نظيفة، ليحصد النصيب الأكبر من مجموع الجوائز البالغة 900 ألف دولار أميركي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت.

وقال لاعب الفريق كايري رايوس ديل سول: «إن البطولة شكلت اختباراً حقيقياً لقدرات اللاعبين على التحمل، مشيداً بالتنظيم وبالتجربة الأولى له في دولة الإمارات، مؤكداً أن دعم الجماهير كان عاملاً أساسياً في تحقيق هذا الإنجاز».



إكس غوت يحتفظ بلقب الرماية الفيجيتالية

شهدت منافسات الرماية الفيجيتالية، تتويج نادي إكس غوت باللقب للمرة الثانية، بعد فوزه في المرحلتين الرقميتين على نادي دونتسو للرياضات الإلكترونية، من دون الحاجة للاحتكام إلى الجولة الفاصلة، ليؤكد تفوقه الجماعي والتنظيمي.

وأوضح أيدوس خيرزان، أن فريقه دخل المنافسات بثقة كبيرة، معتبراً أن الانسجام بين اللاعبين والعمل الجماعي كانا مفتاح النجاح، إلى جانب الأجواء المميزة التي وفرتها أبوظبي.

كما شهد اليوم الختامي منافسات لعبة الواقع الافتراضي «HADO»، التي تمزج بين الحركة البدنية والتقنيات الرقمية، حيث تصدر فريق روك الترتيب العام، تلاه فريق آيدول بروديوسر في المركز الثاني، ثم فريق ميستا ثالثاً، في منافسات اعتمدت على الجاهزية البدنية والدقة التقنية والتفاعل اللحظي.

وأكد مدرب فريق آيدول بروديوسر، أن النجاح في هذه اللعبة يتطلب تدريباً شاملاً يوازن بين اللياقة البدنية والاستعداد الذهني والمهارات الرقمية.



محطة فارقة في الرياضات الحديثة

نُظّمت البطولة من قبل «أسباير» بصفتها الجهة المحلية المنظمة، بالتعاون مع «إثارة» الشريك التنفيذي، و«فيجيتال إنترناشيونال» المالكة للحقوق العالمية، وبدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم مجلس أبوظبي الرياضي، وأدنوك، ومجموعة أدنيك، ووزارة الرياضة، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة إيدج، وM42.

وشكّلت ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، محطة فارقة في مسار الرياضات الحديثة، مؤكدة قدرة الإمارات على استضافة وصناعة أحداث عالمية، تجمع بين الابتكار الرياضي والتقني، وترسّخ مكانتها مركزاً دولياً لرياضات المستقبل.

قائمة المتوجين – ألعاب المستقبل أبوظبي 2025

- كرة القدم الفيجيتالية:

نادي مكسيكو كيتزاليس

- كرة السلة الفيجيتالية (3×3 استعراض حر): نادي ليجا برو

- القتال الفيجيتالي: نادي كوزنيا

- ألعاب الهاتف المحمول (موبا): نادي أونيك

- الرماية الفيجيتالية: نادي إكس غوت

- الواقع الافتراضي (HADO):

المركز الأول: فريق روك

المركز الثاني: فريق آيدول بروديوسر

المركز الثالث: فريق ميستا