«الفرعون» يحلم باللقب الأفريقي.. مصر وصلاح حالة استثنائية!

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يخضع محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية للقواعد نفسها التي تنطبق على بقية النجوم، هذا ما أكدت عليه افتتاحية تقرير موسع لصحيفة "ذا أتليتك" واسعة الانتشار، حيث أكد التقرير أنه داخل معسكر منتخب مصر، يبدو واضحاً أن قائد "الفراعنة" يُعامل كحالة خاصة، ليس فقط بسبب مكانته الفنية، بل لما يمثله على المستويين الشعبي والرمزي، داخل مصر وخارجها.

تقليدياً، يجلس المدرب وقائد المنتخب جنباً إلى جنب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الافتتاحية لأي منتخب في أمم أفريقيا، لكن مصر كسرت هذا العرف في أكثر من مناسبة، ففي نسخة 2024، لم يكن صلاح حاضراً، وجلس بدلاً منه محمد الشناوي، أقدم لاعبي المنتخب، في امتداد لعرف مصري قديم يربط شارة القيادة بعدد المشاركات الدولية لا بالنجومية أو التأثير.

صلاح أصبح قائداً رسمياً للمنتخب عام 2021، في خطوة كسرت بدورها تقاليد سابقة، حيث تم تجاوز لاعبين أكثر خبرة، مثل أحمد فتحي وأحمد حجازي، لصالح نجم بات يُنظر إليه باعتباره أشهر لاعب في تاريخ الكرة المصرية.

ومنذ ذلك الحين، مُنح صلاح مساحة واسعة لاتخاذ قرارات تخص التزاماته الإعلامية والبدنية، ما جعله يظهر أمام الصحافة في أوقات يختارها هو، وليس بالضرورة وفق البروتوكول المعتاد.

وأثارت هذه الخصوصية جدلاً واسعاً خلال النسخة الماضية، حين غاب صلاح عن إحدى المباريات بسبب الإصابة، ثم عاد إلى إنجلترا لاستكمال علاجه مع ليفربول، في مشهد بدا وكأن ناديه هو من يتحكم في مصيره الدولي، وقتها، كان حسام حسن – قبل توليه تدريب المنتخب – من أبرز منتقدي هذا القرار، معتبراً أن المنتخب لا يجب أن ينتظر لاعباً واحداً.

واليوم، بعد أن أصبح حسام حسن مدرباً للفراعنة، تغيّرت النبرة، فقبل مواجهة زيمبابوي في افتتاح نسخة 2025، لم يجلس صلاح إلى جواره في المؤتمر الصحفي، بل محمود تريزيجيه، دون أن يثير ذلك أي أزمة، حسن أكد علناً أن صلاح سيظل أحد أفضل لاعبي البطولة وأيقونة عالمية، في رسالة تعكس إدراك الجهاز الفني لحساسية التعامل مع نجم بحجمه.

داخل الملعب، لم تعد كل خيوط اللعب تمر عبر صلاح، كما كان يحدث في السابق، وجود عناصر مثل عمر مرموش منح المنتخب تنوعاً هجومياً أكبر، وهو ما انعكس في مباراة زيمبابوي، حين سجل مرموش هدف التعادل، قبل أن يحسم صلاح اللقاء بنفسه في الوقت بدل الضائع، مذكراً الجميع بقيمته الحاسمة.

الضغوط على صلاح في هذه النسخة مضاعفة، فالتتويج بأمم أفريقيا بات إنجازاً "مطلوباً" في مسيرته، خاصة مع اقترابه من عامه الـ34، وفي ظل قرار الاتحاد الأفريقي تحويل البطولة إلى نظام الأربع سنوات بداية من 2028، وقد لا تتكرر الفرصة كثيراً، خصوصاً أن صلاح يُقارن دائماً بجيل ذهبي سبقه، حصد ثلاثة ألقاب قارية متتالية بين 2006 و2010، لكنه فشل في بلوغ كأس العالم، وهو ما حققه صلاح مرتين.

وسط تاريخ راضي مترابط ومعقد، وأحداث أثرت بعمق في كرة القدم المصرية، أصبح صلاح أكثر من مجرد لاعب، فهو صورة بلد، ورمز إقليمي، ونجم عالمي يصعب تصنيفه أو مقارنته بحسب تقرير الصحيفة، لهذا السبب تحديداً، تتعامل معه مصر كحالة لا تشبه سواها.