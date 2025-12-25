«الفراعنة» يعلن جاهزية مصطفي محمد وحمدي لمواجهة «الأولاد»

الرباط(د ب أ)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جاهزية مصطفي محمد ومحمد حمدي، ثنائي منتخب الفراعنة، لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا "الأولاد" غداً الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم.

وقال مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري في تصريحات إعلامية، إن مصطفى محمد ومحمد حمدي، جاهزان لمواجهة جنوب أفريقيا، مضيفاً أن الثنائي سيشاركان في مران المنتخب اليوم الخميس، وأكد جاهزيتهما الكاملة لخوض اللقاء المرتقب.

ونفى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وجود أي أزمات داخل معسكر الفراعنة، مشدداً على أن الجميع يضع مصلحة منتخب مصر فوق أي اعتبار.

وأضاف أبو زهرة: "أتمنى من الجميع مساندة منتخب مصر، ومحمد الشناوي هو الحارس الأول للمنتخب، وأرقامه وبطولاته أكبر دليل على قيمته". وتابع: "محمد الشناوي، وإمام عاشور، وجميع لاعبي المنتخب سيكون لهم دور مؤثر في مشوار البطولة، والجميع يسعى لإسعاد الشعب المصري". واختتم تصريحاته بالإشادة بحسن استقبال الجماهير المغربية لبعثة المنتخب المصري، مؤكداً أن الدعم الجماهيري والبنية التحتية المميزة للملاعب، وقدرتها على مواجهة الأمطار، عوامل إيجابية، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الأجواء بشرة خير لتتويج مصر بلقب البطولة.

وكان المنتخب المصري افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2 / 1 على زيمبابوي، في الجولة الأولى للمجموعة، التي يتقاسم صدارتها برصيد 3 نقاط مع منتخب جنوب أفريقيا، الذي فاز بالنتيجة ذاتها على منتخب أنجولا.

ويسعى منتخب مصر للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2010 بأنجولا، من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً بالمسابقة القارية العريقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.