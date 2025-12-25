الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«أمم أفريقيا 2025».. الدخول المجاني لمعالجة تراجع الحضور الجماهيري

«أمم أفريقيا 2025».. الدخول المجاني لمعالجة تراجع الحضور الجماهيري
25 ديسمبر 2025 09:29

أغادير(أ ف ب)
تسمح اللجنة المنظمة المغربية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، وبالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، بالدخول المجاني للجماهير بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق المباريات، بهدف ملء المدرجات في بعض اللقاءات، وفق ما صرح به مصدر داخل الاتحاد الأفريقي.
وخلال المباراة الثانية التي أقيمت في الملعب الكبير بأغادير (يتسع لـ45 ألف متفرج) بين الكاميرون والجابون، كانت المدرجات شبه خالية بينما كان المنتخبان يجريان عمليات الإحماء قبل صافرة البداية.
ورغم الأمطار الغزيرة التي لم تتوقف على المدينة الساحلية، امتلأت المدرجات بشكل ملحوظ خلال الشوط الأول، فوصل الحضور الجماهيري إلى 35200 متفرج.
كان الأمر نفسه خلال فوز مصر على زيمبابوي (2-1) الاثنين في الملعب ذاته، حيث تم عزف النشيدين الوطنيين أمام نحو ألف متفرج فقط، قبل أن تعرض شاشات الملعب في نهاية اللقاء رقماً رسمياً للحضور بلغ 28199 متفرجاً، ما تسبب في بعض التحركات الجماهيرية التي واجه المنظمون صعوبة في السيطرة عليها.
وشهدت مباريات أخرى مثل الكونغو الديمقراطية ضد بنين أو تونس ضد أوغندا والتي وثقها الجمهور على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار "أمم أفريقيا الشعب"، تطبيق الإجراء نفسه.
وحدها مباريات المغرب التي نفذت تذاكرها، لا يشملها هذا الإجراء.
كما أن الجميع لا يجد دائماً "الفرصة الثمينة" على غرار عبد الله بولمان، أستاذ اللغة العربية المغربي البالغ من العمر 37 عاماً، الذي جرب حظه بعد ظهر الأربعاء لحضور مباراة الجزائر-السودان (3-0) في الرباط بعدما سمع أنه يمكن الدخول من دون تذكرة.
حيث قال: "انتظرت، لكن كان هناك عدد هائل من الناس... وكانت الأمطار تتساقط، فقررت المغادرة".
تُعد مسألة بيع التذاكر وامتلاء المدرجات تحدياً كبيراً أمام المنظمين المغاربة لكأس الأمم الأفريقية 2025.
ووضع المغرب لنفسه هدفين مزدوجين: الفوز بلقب غائب منذ 50 عاماً، وتقديم تنظيم مثالي قبل استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

