الاتحاد الإنجليزي يتهم روميرو بالعدوانية بعد طرده أمام ليفربول

لندن (رويترز)
اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قائد توتنهام كريستيان روميرو بالتصرف بطريقة "غير لائقة"، عقب طرده خلال الخسارة 2-1 أمام ليفربول يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد حصول تشافي سيمونز على بطاقة حمراء في وقت سابق، أنهى توتنهام المباراة بتسعة لاعبين، إذ نال روميرو البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخل على إبراهيما كوناتي في الدقيقة 93.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "يُزعم أن روميرو تصرف بطريقة غير لائقة من خلال عدم مغادرة الملعب على الفور، أو التصرف بشكل تصادمي وعدواني تجاه حكم المباراة بعد طرده في الدقيقة 93."
أمام روميرو مهلة حتى الثاني من يناير للرد على الاتهام.
ويعني الطرد أنه سيغيب عن مباراة واحدة، وهي مواجهة الأحد خارج ملعبه أمام كريستال بالاس.
ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 22 نقطة، متأخراً بفارق 17 نقطة عن أرسنال المتصدر.