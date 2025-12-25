الاتحاد الإنجليزي يتهم روميرو بالعدوانية بعد طرده أمام ليفربول

لندن (رويترز)

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قائد توتنهام كريستيان روميرو بالتصرف بطريقة "غير لائقة"، عقب طرده ​خلال الخسارة 2-1 أمام ليفربول ‌يوم السبت الماضي في ​الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ⁠حصول ‌تشافي سيمونز على بطاقة حمراء في وقت سابق، أنهى توتنهام المباراة بتسعة لاعبين، إذ ⁠نال روميرو البطاقة الصفراء الثانية بسبب ⁠تدخل على إبراهيما كوناتي في الدقيقة 93.

وقال الاتحاد ​الإنجليزي في بيان "يُزعم أن روميرو تصرف بطريقة غير لائقة من خلال عدم مغادرة الملعب على الفور، ​أو التصرف بشكل تصادمي ‍وعدواني تجاه حكم المباراة بعد طرده في الدقيقة 93."

أمام روميرو ‍مهلة حتى الثاني ⁠من يناير ​للرد على الاتهام.

ويعني الطرد أنه سيغيب عن ​مباراة واحدة، وهي مواجهة الأحد ‍خارج ملعبه أمام كريستال بالاس.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 22 نقطة، متأخراً بفارق 17 نقطة عن ‌أرسنال المتصدر.