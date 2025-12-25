سابقة تاريخية تكشف الحقيقة.. قصة ليفاندوفسكي وبرشلونة نحو الفصل الأخير!

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد روبرت ليفاندوفسكي أحد أبرز المهاجمين في العالم، حيث لا يزال في قمة مستواه بسن السابعة والثلاثين، ومن أبرز هدافي برشلونة والدوري الإسباني، لكن هذا الموسم وخاصة في الأسابيع الأخيرة فقد "ليفا" مكانته، حيث جلس على مقاعد البدلاء 3 مرات متتالية لأول مرة في مسيرته الاحترافية بالدوريات الأوروبية الكبرى.

واعتاد ليفاندوفسكي اللعب في كل دقيقة، دائماً كان له دور قيادي مع بايرن ميونيخ، وهو الدور الذي ورثه من بروسيا دورتموند وحافظ عليه في برشلونة.

ولعب ليفاندوفسكي ما مجموعه 12 موسماً في الدوري الألماني، على فترتين، 4 مواسم مع بروسيا دورتموند (من 2010 إلى 2014) و8 مواسم مع بايرن ميونيخ (من 2014 إلى 2022)

ولم يكن من المرجح أن يوضع على مقاعد البدلاء خلال مباريات الدوري الألماني، بل وفي الواقع، خلال نصف مواسمه في ألمانيا، لم يغب عن اللعب ولو لدقائق معدودة في الدوري، ففي 5 مواسم غاب عن مباراة واحدة فقط، ومع ذلك، في موسم 2017-2018، غاب عن 3 مباريات، لكنها لم تكن متتالية.

وفي برشلونة، خلال أول موسمين له (2022-2023 و2023-2024)، لم يغب عن أي مباراة في الدوري الإسباني، لكن في الموسم الماضي (2024-2025) غاب مباراتين؛ الأولى ضد ريال مدريد لعودته من الإصابة، والثانية ضد مايوركا.

وهذا الموسم، وبعد 18 جولة في الدوري، بقي على مقاعد البدلاء أمام ريال بيتيس وأوساسونا، ولم يلعب دقيقة واحدة، وأمام فياريال، شارك 28 دقيقة فقط، حيث بقى 3 مرات متتالية على مقاعد البدلاء لأول مرة.

ويعود هذا الوضع الجديد للمهاجم البولندي إلى إدارة المدرب هانسي فليك لوقت مشاركته، حيث عانى لاعب بايرن ميونيخ السابق من بعض الآلام في أوتار الركبة وأسفل الظهر، ولا يرغب المدرب الألماني في المخاطرة به خشية أن تتطور هذه الآلام إلى إصابة.

ورغم هذا النقص في دقائق اللعب، يبقى ليفاندوفسكي هدافاً موثوقاً به، فهو أحد أبرز هدافي برشلونة في الدوري، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد فيران توريس برصيد 8 أهداف.

لكن هذا الوضع الجديد لليفاندوفسكي يعود أيضاً إلى وجود لاعبين آخرين في الفريق قادرين على شغل مركز رأس الحربة بكفاءة، خاصة فيران توريس اللاعب الذي شغل مركز المهاجم الصريح في معظم المباريات خلال غيابه، وقدم أداءًا رائعاً، حيث سجل 11 هدفاً في الدوري ويتصدر قائمة هدافي الفريق.

لكن هذا الدور الجديد للاعب بايرن السابق يشير أيضاً إلى أنه لم يعد لا غنى عنه، ويضيف مزيداً من الغموض إلى مستقبله في برشلونة، حيث ينتهي عقد المهاجم البولندي في يونيو المقبل، لكن عقده يتضمن خيار التمديد لموسم آخر حتى عام 2027.

ولا يريد المهاجم البولندي التفكير في مستقبله بعد ذلك التاريخ، وفي برشلونة، يسيرون بحذر؛ فسنه وحالته البدنية تبقيان الجهاز الفني والإداري في حالة ترقب، بينما يتخذ برشلونة قراره، تتنافس العديد من الفرق على ضمه، فالأندية الأوروبية الكبرى (وأبرزها ميلان) وفرق من السعودية وأميركا تتطلع بشدة للتعاقد معه، لكن سيتعين على جميعها الانتظار، فمستقبله سيستغرق بعض الوقت ليتضح.