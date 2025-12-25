جائزة الحذاء الذهبي.. الصراع يشتد بين هالاند وكين ومبابي

معتز الشامي (أبوظبي)

تشتد المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي مع اقتراب منتصف موسم 2025-2026، حيث سبق وفاز بالجائزة لاعب مختلف في كل موسم من المواسم الثلاثة الماضية، وكان مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند آخر فائز بها من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022-2023.

ويخوض المهاجم النرويجي المنافسة مرة أخرى هذا الموسم، لكنه يواجه منافسة شرسة من مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين، ونجم ريال مدريد كيليان مبابي، ولا تزال هناك العديد من المباريات المتبقية للاعبين الآخرين لطرح أسمائهم في المنافسة.

في الوقت الحالي، هناك منافسة ثلاثية على الجائزة، حيث يفصل بين الفائزين الثلاثة السابقين بالجائزة هدف واحد فقط، ويتصدر قائد منتخب إنجلترا كين القائمة برصيد 19 هدفاً (38 نقطة) بعد 15 مباراة في الدوري الألماني، بينما يمتلك هالاند أيضاً 19 هدفاً (38 نقطة) من 17 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل مبابي المركز الثاني برصيد 18 هدفاً (36 نقطة) في 18 مباراة خاضها في الدوري الإسباني حتى الآن.

ويأتي داركو ليماييتش، لاعب نادي داوجافا ريجا اللاتفي، المركز الرابع بعد أن سجل 28 هدفاً (28 نقطة) خلال 36 مباراة في الدوري عام 2025.

ويحتل مهاجم فينورد، أياسي أويدا، المركز الخامس مناصفة برصيد 18 هدفاً (27 نقطة) من 17 مباراة لعبها في الدوري الهولندي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

هذه المنافسة القوية تفرض الأسئلة حول طبيعة جائزة الحذاء الذهبي ومن أين جاءت البدايات، حيث أُطلقت جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، في موسم 1967-1968 من قبل صحيفة ليكيب الفرنسية، لتكريم هداف الدوري في الدرجة الأولى من الدوري الأوروبي.

وتولت مؤسسة الإعلام الرياضي الأوروبي إدارة الجائزة ابتداء من موسم 1997-1998، وقررت منحها بنظام النقاط الموزونة، حيث يضرب عدد أهداف اللاعبين برقم محدد يشير إليه معامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للدوري الذي يلعبون فيه.

وتحتسب الأهداف التي يسجلها اللاعبون المتنافسون في أفضل خمسة دوريات في أوروبا؛ الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي، الفرنسي، بنقطتين.

أما أهداف اللاعبين في الدوريات المصنفة من السادس إلى الثاني والعشرين في تصنيف الاتحاد الأوروبي، مثل الدوري البرتغالي الممتاز، فتحتسب بنقطة ونصف، بينما تحتسب نقطة واحدة فقط في الدوريات الأوروبية الأقل تصنيفاً.

ورغم وجود حالات عديدة تقاسم فيها لاعبون الجائزة، إلا أن تعديلاً طرأ على القواعد في موسم 2019-2020 ينص على أنه في حال التعادل في النقاط، تمنح الجائزة للاعب الذي لعب أقل عدد من الدقائق.

وإذا استمر التعادل، يحتسب عدد التمريرات الحاسمة في الدوري، ثم أقل عدد من ركلات الجزاء المسجلة، وحال التعادل بعد تطبيق هذه المعايير، تقسم الجائزة بين اللاعبين.

الفائزون السابقون

وفاز بجائزة الحذاء الذهبي بعض من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم على مدار تاريخها الممتد 59 عاماً، حيث فاز أسطورة البرتغال أوزيبيو بالكأس الافتتاحية عام 1968، مسجلاً 42 هدفاً مع بنفيكا، ثم حصد الجائزة للمرة الثانية في موسم 1972-1973.

و حقق أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي أكبر عدد من جوائز الحذاء الذهبي، حيث فاز بالجائزة 6 مرات خلال فترة لعبه التي امتدت 17 عاماً في برشلونة.

وسجل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد برصيد 50 هدفاً في موسم 2011-2012 (100 نقطة)، إضافة إلى كونه اللاعب الأول والوحيد حتى الآن الذي يفوز به في ثلاثة مواسم متتالية من 2016 إلى 2019.

وفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالجائزة لأول مرة في موسم 2007-2008 مع مانشستر يونايتد قبل أن يفوز بها 3 مرات أخرى مع ريال مدريد، وكان إيان راش أول لاعب يفوز بالجائزة أثناء لعبه لناد إنجليزي في موسم 1983-1984، عندما سجل 32 هدفا لليفربول.

وفاز بالجائزة لاعب مختلف في كل موسم من المواسم الثلاثة الماضية، حيث حصد هالاند الجائزة لأول مرة في موسم 2022-2023، مسجلاً رقماً قياسيا في البريميرليج بلغ 36 هدفاً (72 نقطة)، بينما حصل كين على جائزة الحذاء الذهبي لأول مرة بنفس المجموع مع بايرن ميونيخ في العام التالي، ويعد مبابي حامل الجائزة الحالي بعد تسجيله 31 هدفاً (62 نقطة) لريال مدريد في موسم 2024-2025.

سباق الحذاء الذهبي بالنقاط

1- هاري كين (بايرن ميونيخ): 38 نقطة

2-إيرلينج هالاند (مان سيتي): 38 نقطة

3- كيليان مبابي (ريال مدريد): 36 نقطة

4- داركو ليماييتش (داوجافا ريجا): 28 نقطة

5-أياسي أويدا (فينورد): 27 نقطة

6- أوجست بريسك (يورجوردينس): 27 نقطة

7- دانييلد كارلسباك (ساربسبورج): 27 نقطة

8- إبراهيم دياباتيه (جايس جوتنبرج): 27 نقطة