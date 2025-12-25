الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

المغرب ومصر يتصدران مشهد الحضور الجماهيري

المغرب ومصر يتصدران مشهد الحضور الجماهيري
25 ديسمبر 2025 12:01

الرباط (د ب أ)
قدمت الجولة الافتتاحية من كأس الأمم الأفريقية 2025 رسالة طمأنة قوية خارج حدود المستطيل الأخضر، حيث أكدت أرقام الحضور الجماهيري المرتفعة، الجاذبية المستمرة للبطولة في جميع أنحاء القارة.
ومن المدرجات المكتظة إلى الساحات التي امتلأت تدريجياً، أظهرت مباريات الجولة الأولى أن الأجواء الفريدة التي تميز البطولة الأفريقية لا تزال نابضة بالحياة بشكل كبير.
ووضع المغرب معياراً مرتفعاً منذ وقت مبكر، حيث استقطب أعلى نسبة حضور في البطولة بلغت 60 ألف و180 مشجعاً في مواجهته ضد جزر القمر في المباراة الافتتاحية. كما جذبت مباراة الكاميرون أمام الجابون أعداداً غفيرة من الجماهير تجاوزت 35 ألف مشجع، مقابل حوالي 28 ألف مشجع في مباراة مصر مع زيمبابوي، مما أعاد التأكيد على الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها «الفراعنة».
وتابع أكثر من 18 ألف مشجع مباراة السنغال أمام بوتسوانا مقابل حوالي 16 ألف مشجع حضروا مباراة الجزائر أمام السودان.
ورغم تسجيل أرقام أكثر تواضعاً في بعض المواجهات، وتحديداً مباراة جنوب أفريقيا ضد أنجولا التي حضرها حوالي أربعة آلاف مشجع فقط مقابل حوالي عشرة آلاف مشجع حضروا مباراة مالي أمام زامبيا، لكن الصورة العامة كانت مشجعة للغاية.

