4 فرق «مليارية» تمنح «البريميرليج» صك السيطرة على كرة القدم

معتز الشامي (أبوظبي)

مع نهاية عام 2025، لا تزال أندية كرة القدم الكبرى تسيطر على الساحة الكروية، حيث يتصدر ريال مدريد القائمة، يليه أرسنال ومانشستر سيتي في المراكز الثلاثة الأولى، ويكمل باريس سان جيرمان وتشيلسي المراكز الخمسة الأولى.

ويمتلك ريال مدريد أغلى فريق في العالم من حيث القيمة السوقية بنحو 1.38 مليار يورو، حيث يضم الفريق 4 لاعبين تزيد قيمة كل منهم على 100 مليون يورو، وهم: كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي.

ورغم انخفاض قيمته الإجمالية قليلاً في تحديث قيم الدوري الإنجليزي الممتاز السوقية، يمتلك أرسنال ثاني أغلى فريق في العالم بقيمة 1.29 مليار يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

ويُعد الدوري الإنجليزي الممتاز بلا منازع أغلى دوري في العالم بقيمة 12.78 مليار يورو، ويحتل مان سيتي وتشيلسي مراكز متقدمة ضمن الخمسة الأوائل إلى جانب باريس سان جيرمان، وتتجاوز قيمة 7 فرق مليار يورو، حيث ينضم ليفربول وبرشلونة إلى قائمة الخمسة الأوائل أصحاب المليارات.

ويمتلك بايرن ميونيخ، صاحب المركز الثامن، أغلى فريق في الدوري الألماني (البوندسليجا) بقيمة 981 مليون يورو، بينما يتصدر إنتر ميلان، صاحب المركز الـ12، الدوري الإيطالي بقيمة 670 مليون يورو.

ويتجلى التفاوت المالي بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وباقي الدوريات في وجود 11 نادياً إنجليزياً ضمن قائمة العشرين الأوائل، بينما يكمل مانشستر يونايتد قائمة العشرة الأوائل، ويعد سبورتينج لشبونة (463 مليون يورو) أغلى فريق خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، حيث يحتل المركز 23.

أغلى 20 فريقاً في العالم من حيث القيمة السوقية

1- ريال مدريد: 1.350 مليار يورو

2- أرسنال: 1.298 مليار يورو

3- مان سيتي: 1.198 مليار يورو

4- سان جيرمان: 1.198 مليار يورو

5- تشيلسي: 1.158 مليار يورو

6- برشلونة: 1.128 مليار يورو

7- ليفربول: 1.048 مليار يورو

8- بايرن ميونيخ:981 مليون يورو

9- توتنهام: 879 مليون يورو

10- مان يونايتد: 6719 مليون يورو

11- نيوكاسل: 713 مليون يورو

12- إنتر ميلان 670 مليون يورو

13- نوتنجهام: 620 مليون يورو

14- يوفنتوس: 603 ملايين يورو

15- أتلتيكو مدريد: 589 مليون يورو

16- برايتون: 520 مليون يورو

17- أستون فيلا: 520 مليون يورو

18- بوروسيا دورتموند: 511 مليون يورو

19- نابولي: 503 ملايين يورو

20- كريستال بالاس: 502 مليون يورو