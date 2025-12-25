الجولف الخليجي.. لاعبات الإمارات يتألقن فوق المنصات

أبوظبي (الاتحاد)

هيمنت لاعبات الإمارات على منصات تتويج بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في نسختها الرابعة للأشبال تحت 13 عاماً، والتاسعة للناشئين تحت 16 عاماً، والثامنة للسيدات، والثانية للفتيات تحت 16 عاماً، والتي أسدل الستار عنها يوم أمس في ضيافة سلطنة عُمان على ملاعب نادي عُلا في العاصمة مسقط.

وجاءت الهيمنة الإماراتية بحلول لاعبات الإمارات في المراكز الثلاثة الأولى لمنافسات الفردي لفئة الفتيات تحت 16 عاماً، مع صدارة اللاعبة أنكا ماتيو بإجمالي ضربة فوق المعدل، متفوقة بفارق ثماني ضربات عن زميلتيها بالمنتخب آسيا سليم وسارا أبو بكر اللتين حلّتا في المركزين الثاني والثالث.

وأكدت نتائج الفردي أحقية فتيات الإمارات بصدارة منافسات الفرق لفئة الفتيات، والمركز الأول بإجمالي ثلاث ضربات تحت المعدل، فيما حلّت بفارق كبير فرق السعودية والكويت في المركزين الثاني والثالث.

وواصلت لاعبات الإمارات الهيمنة على صعيد فئة السيدات بحصد المراكز الثلاثة الأولى لمنافسات الفردي والمركز الأول للفرق، بعدما حلّقت اللاعبة جيمي كاميرون في الصدارة بإجمالي ضربتين فوق المعدل، متفوقة بفارق ضربتين عن زميلتها لارا الشايب، وحلول فّيِ البلوشي في المركز الثالث بإجمالي 19 ضربة فوق المعدل.

وتمكّنت لاعبات الإمارات من انتزاع صدارة منافسات الفرق بإجمالي ضربتين تحت المعدل، متفوقات بفارق كبير على لاعبات السعودية والبحرين اللاتي حللن في المركزين الثاني والثالث.

وعلى صعيد منافسات الناشئين، جاءت أفضل النتائج الإماراتية في منافسات الفردي بالمركزين الرابع والخامس، مع محمد ثابت وعبدالله درويش بإجمالي 33 و35 ضربة فوق المعدل، ومن خلفهما بالمركز السابع عبدالله سالمين بإجمالي 45 ضربة فوق المعدل.

وانعكست نتائج منافسات الفردي على منافسات الفرق بحلول لاعبي الإمارات في المركز الثالث في الترتيب العام بإجمالي 67 ضربة فوق المعدل، بفارق ثماني ضربات عن المنتخب البحريني في المركز الثاني، فيما ذهبت الصدارة للاعبي قطر بإجمالي 51 ضربة فوق المعدل.

وثمّن اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الجولف، النتائج المميزة التي حققتها منتخبات الدولة في البطولة الخليجية، مؤكداً أن هذه الحصيلة الإيجابية تعكس صواب استراتيجية اتحاد الجولف القائمة على البناء من القاعدة، وصناعة الأبطال عبر الاستثمار في المراحل السنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتوفير بيئة تنافسية وبرامج إعداد فني متدرّجة، وجاءت النتائج لتؤكد ثمار العمل المؤسسي والتخطيط طويل الأمد، بما يعزّز حضور الجولف الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف قائلاً: «نفخر بما حققته منتخباتنا في البطولة الخليجية، فهذه النتائج ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة عمل متواصل يرتكز على تطوير المواهب منذ المراحل الأولى، وصولاً إلى إعداد نخبة قادرة على المنافسة، وسنواصل تنفيذ استراتيجيتنا وفق أعلى المعايير الفنية، وبالتعاون مع الأندية والشركاء، لتعزيز مسيرة الجولف الإماراتي وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة».