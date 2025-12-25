الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«أمم أفريقيا 2025».. المغرب للعبور إلى دور الـ16 عبر بوابة مالي

«أمم أفريقيا 2025».. المغرب للعبور إلى دور الـ16 عبر بوابة مالي
25 ديسمبر 2025 13:06

الرباط (د ب أ)
يسعى منتخب المغرب لحسم تأهله مبكراً لدور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، التي يستضيفها حالياً على ملاعبه، حينما يواجه منتخب مالي، غداً الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
واستهل المنتخب المغربي حملته في البطولة، التي يحلم بالفوز بها للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 1976 بإثيوبيا، على أفضل وجه، عقب فوزه الثمين والمستحق 2/ صفر على منتخب جزر القمر في المباراة الافتتاحية لتلك النسخة من المسابقة، يوم الأحد الماضي، ليتربع على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط.
في المقابل، يتقاسم منتخب مالي، الساعي للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، المركز الثاني في ترتيب المجموعة حالياً مع نظيره الزامبي برصيد نقطة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما 1/ 1 في الجولة الأولى، يوم الاثنين الماضي.
وفي حال فوزه على مالي، سيحسم منتخب المغرب صعوده رسمياً للدور الثاني، حيث سيضمن صدارة أو وصافة المجموعة بنهاية مشواره بها، دون انتظار نتيجة لقائه الأخير أمام منتخب زامبيا يوم الاثنين القادم.
وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في المجموعات الست بدور المجموعات، إلى مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
ورغم سوء الحظ الذي لازم منتخب المغرب أمام جزر القمر في الشوط الأول، الذي شهد إهدار نجمه سفيان رحيمي ركلة جزاء في الدقائق الأولى من اللقاء، فإنه أعاد البسمة لجماهيره الغفيرة، التي احتشدت في مدرجات ملعب مولاي عبدالله في العاصمة الرباط، الذي يستضيف المواجهة المقبلة أيضاً، بتسجيله هدفين في الشوط الثاني عن طريق براهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، وأيوب الكعبي، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ليحقق أول انتصار في مسيرته بتلك النسخة في المسابقة.
أما منتخب مالي، فأضاع فرصة ثمينة لحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بعدما فرط في تقدمه على منتخب زامبيا بهدف نظيف في الدقيقة 61، عقب استقباله هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
ويعول المنتخب الملقب بـ «النسور»، الذي يشارك للمرة الرابعة عشرة في أمم أفريقيا، على خبرة مديره الفني البلجيكي توم سينتفيت من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المباراة، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام منافسه، متصدر التصنيف الأفريقي وصاحب المركز الـ 11 عالمياً، في التصنيف الأخير للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي تجنب الخسارة في مبارياته الـ 26 الأخيرة على الصعيدين الرسمي والودي. ويتطلع منتخب مالي لتحقيق المفاجأة والثأر من خسارته القاسية صفر/ 4، التي تكبدها أمام المنتخب المغربي في لقائهما الوحيد الذي جمع بينهما بنهائيات أمم أفريقيا، وتحديداً في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة التي أقيمت في تونس عام 2004.
ولا يزال منتخب مالي يبحث عن انتصاره الأول على نظيره المغربي، وتحديداً منذ 28 مايو 2006، حينما تفوق 1/ صفر في مباراة ودية، بينما يعود آخر فوز له على منافسه في لقاء رسمي إلى 4 أكتوبر 1992، حينما تغلب على المغاربة 2/ 1 في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بتونس 1994.

