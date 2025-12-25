«أمم أفريقيا 2025».. مصر تتحدى جنوب أفريقيا في صراع الصدارة والثأر

أغادير (د ب أ)

يلتقي منتخبا مصر وجنوب أفريقيا غداً الجمعة على ملعب أغادير، في قمة مبكرة لحسم صدارة المجموعة الثانية، وربما التأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المقامة في المغرب حتى 18 يناير 2026.

استهل المنتخبان مشوارهما بالفوز في الجولة الأولى، حيث فاز منتخب مصر بصعوبة بالغة 2/ 1 على زيمبابوي، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثنائية لنجميه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح هداف ليفربول، الذي منح الفراعنة الفوز بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع. وبالنتيجة نفسها، بدأ منتخب جنوب أفريقيا بطل القارة عام 1996 الفائز ببرونزية النسخة الأخيرة 2023 بكوت ديفوار، مشواره بالفوز على أنجولا بهدفين لهدف واحد.

وستكون مباراة الغد هي المواجهة الرابعة بينهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد أن التقيا سابقاً في أعوام 1996 و1998 و2019، حيث فاز الفراعنة مرتين بنتيجة 1/صفر في نسخة 1996 بجنوب أفريقيا، ثم الفوز بثنائية في نهائي نسخة 1998 ببوركينا فاسو، بينما رد الأولاد بالفوز 1/ صفر، وتسببا في إقصاء مصر من دور الـ16 بنسخة 2019 التي استضافتها.

ويتطلع الثلاثي صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي، نجوم الفراعنة لرد اعتبارهم من هذه الخسارة بعد 6 سنوات، بينما يسعى رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا لفوز ثانٍ على التوالي في المواجهات المباشرة مع الفراعنة.

وأشار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر موقعه الرسمي في تقريره عن المباراة أنه في مواجهة المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية 2019، تصدى ويليامز لثلاث تسديدات من أصل ثلاث أمام مصر، بينما سدد تريزيجيه تسديدتين من أصل ثلاث تسديدات مصرية على المرمى في المباراة، بينما لم يسدد صلاح أي تسديدة على مرمى البافانا بافانا.

أما الشناوي حارس مرمى منتخب مصر فتعرض لستة اختبارات أمام منتخب جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث أنقذ خمس فرص، واستقبل هدفاً واحداً سجله ثيمبينكوسي لورش.

وبخلاف السعي لرد الاعتبار من الخسارة أمام جنوب أفريقيا في كأس الأمم 2019، فإن المنتخب المصري لديه ثأر مع البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب الأولاد، الذي كان مدرباً للكاميرون عندما فازت على مصر بنتيجة 2/ 1 في نهائي نسخة 2017 بالجابون، حيث كان تريزيجيه وصلاح أساسيين في هذه المواجهة.

والتقى المنتخبان إجمالاً 14 مرة، فازت جنوب أفريقيا في ثماني مباريات، ومصر في أربع، وانتهت مباراتان بالتعادل، حيث التقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012، حيث فازت جنوب أفريقيا 1/ صفر على أرضها، وانتهت المباراة الأخرى بالتعادل السلبي، ولم يتأهل أي من الفريقين إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2012، بينما تأهلت النيجر بدلاً منهما. ولم تخسر جنوب أفريقيا في آخر ست مباريات لها أمام مصر، حيث فازت في أربع وتعادلت في اثنتين بينما كان آخر فوز لمصر بنتيجة 1/ صفر في مباراة ودية أقيمت في 15 نوفمبر عام 2006 بهدف سجله عماد متعب في لقاء أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن أيضاً للحفاظ على سلسلة قوية للفريق بالوصول إلى 12 مباراة متتالية من دون خسارة في كأس الأمم، لأنه بتجنب الخسارة أمام زيمبابوي، واصل الفراعنة سلسلة من 4 انتصارات و7 تعادلات.

ويراهن منتخب مصر على ركائز هجومية قوية تضم صلاح وتريزيجيه ومرموش وأحمد مصطفى «زيزو» وإبراهيم عادل، وخبرات الشناوي حارس المرمى الأساسي للفراعنة منذ عام 2018.

في المقابل، يرتكز هوجو بروس على ثلاثي صن داونز، ويليامز، والظهير الأيمن خوليسو مداو، ولاعب الوسط تيبوهو موكوينا إضافة إلى لايلي فوستر، مهاجم بيرنلي الإنجليزي.