دياز ومرموش ومحرز.. أبطال جوائز الأفضل في الجولة الأولى

الرباط (د ب أ)

لم تكن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب مجرد صراع على النقاط، بل كانت مسرحاً لاستعراض القوة الفردية التي حسمت الكثير من المواجهات المعقدة، ومع إسدال الستار على هذه الجولة، برزت قائمة النجوم الذين استحقوا جائزة «رجل المباراة»، وهي الجائزة التي تعكس التأثير المباشر للاعب على نتيجة فريقه، ومنحه الأفضلية الفنية في قلب الملاعب المغربية.

وبدأ شريط التألق يوم الافتتاح، 21 ديسمبر من ملعب مولاي عبد الله بالرباط، حيث قص المهاجم براهيم دياز شريط الجوائز الفردية بتتويجه بجائزة الأفضل في مباراة المغرب وجزر القمر، معلناً عن نفسه كأحد أبرز الوجوه القادمة في البطولة.

وتقدم دياز بهدف لأسود الأطلس في الدقيقة 55، ثم أضاف أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 في الطريق نحو الفوز على جزر القمر بهدفين دون رد.

وفي 22 ديسمبر، انتقلت الجوائز إلى ثلاثة ملاعب مختلفة، ففي الدار البيضاء، توج المهاجم لاسين سينايوكو بجائزة الأفضل في لقاء مالي وزامبيا، بعد تسجيله هدف بلاده خلال التعادل مع زامبيا 1/1، وفي ملعب مراكش، كان المهاجم لايل فوستر هو النجم الأول لمباراة جنوب أفريقيا وأنجولا، حيث سجل هدف الفوز الحاسم 2/ 1 بعد صناعة الهدف الأول، واختتم اليوم في أغادير بتتويج المهاجم المصري عمر مرموش رجلاً لمباراة مصر وزيمبابوي بعد تسجيله هدف التعادل للفراعنة قبل أن يخطف محمد صلاح هدف الفوز القاتل 2/1 في الثواني الأخيرة.

أما يوم 23 ديسمبر، فقد شهد توزيع أربع جوائز أخرى، حيث نال لاعب الوسط ثيو بونجوندا الجائزة في لقاء جمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين بالرباط بعد تسجيله هدف الفوز لبلاده، وفي طنجة برز المهاجم نيكولاس جاكسون كأفضل لاعب في مباراة السنغال وبوتسوانا عقب تسجيله هدفين خلال فوز أسود التيرانجا 3/صفر، وفي مدينة فاس، ذهبت الجائزة لمهاجم نيجيريا سيمي أجايي في مواجهة تنزانيا بعد تسجيله الهدف الأول خلال فوز النسور 2/1، بينما حصد التونسي إلياس عاشوري الجائزة في مباراة بلاده أمام أوغندا بملعب الرباط الأولمبي بعد تسجيله هدفين خلال فوز نسور قرطاج 3/1.

واختتمت جوائز الجولة الأولى في 24 ديسمبر وشهدت خروج الجائزة عن نطاق المهاجمين لأول مرة، حيث توج المدافع البوركيني إدموند تابسوبا بجائزة الأفضل في لقاء غينيا الاستوائية بالدار البيضاء بعد تسجيله هدف الفوز القاتل لبلاده 2/1 في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وفي الرباط، نال رياض محرز الجائزة في فوز الجزائر على السودان بثلاثية نظيفة عقب تسجيله هدفين من بينهما أسرع هدف في النسخة الحالية من البطولة القارية بعد مضي 81 ثانية فقط، ليساهم بقوة في الفوز على السودان 3/صفر.

وفي مراكش، برز المهاجم عماد ديالو كعنصر حاسم بحصده الجائزة وتسجيله هدف الفوز الوحيد لصالح كوت ديفوار أمام موزمبيق، وأخيراً في أغادير، توج المهاجم بريان مبيومو رجلاً للمباراة بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز لمنتخب الكاميرون أمام الجابون.