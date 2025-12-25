47 فائزاً في منافسات هدد الحمام بمهرجان ليوا الدولي

أبوظبي(الاتحاد)

اختتمت منافسات هدد الحمام ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026، بعد يومين من التنافس المتواصل، شهدا حضوراً جماهيرياً ومشاركة واسعة، في أجواء جسّدت عمق الموروث الشعبي المرتبط برياضة هدد الحمام.

وشهدت المنافسات فوز 47 مشاركاً من أصل 100 مشارك، في دلالة واضحة على قوة التحدي وارتفاع مستوى التنافس، حيث خضعت المشاركات لمعايير دقيقة في التقييم، عكست مهارات المشاركين وخبراتهم في هذا النوع من المنافسات التراثية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن إقامة منافسات هدد الحمام على مدار يومين، أسهمت في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين، وأسهمت كذلك في تقديم تجربة تنظيمية متكاملة، عززت من حضور هذه الرياضة التراثية ضمن أجندة مهرجان ليوا الدولي.

ويأتي تنظيم هدد الحمام ضمن حرص مهرجان ليوا الدولي على المحافظة على الموروث الشعبي الأصيل، وإبراز الرياضات والمسابقات التراثية التي تعكس ارتباط المجتمع ببيئته وثقافته، إلى جانب تنوع الفعاليات الرياضية والترفيهية التي يحتضنها المهرجان، والذي يستمر في استقطاب الزوار من داخل الدولة وخارجها.