مشاركة غير مسبوقة في «الآسيوية».. الوصل يتألق بقوة الشخصية

معتز الشامي (أبوظبي)

قدّم الوصل نسخة غير مسبوقة في تاريخه القاري «حتى الآن» على مستوى دور المجموعات، مؤكّداً أن مشاركته الحالية في دوري أبطال آسيا 2 تختلف كلياً عما سبقها من مشاركات آسيوية، فالفريق نجح للمرة الأولى منذ انطلاق العهد الجديد للبطولات الآسيوية مطلع الألفية في التأهل إلى دور الـ16 متصدراً مجموعته، وهو إنجاز تاريخي يرسّخ التحول الكبير الذي يعيشه «الفهود» على الساحة القارية على الأقل «حتى الآن».

وأنهى الوصل مشواره في المجموعة الأولى دون أي خسارة، بعدما تفوق على ضيفه الوحدات الأردني بنتيجة (2-1)، في استاد زعبيل بدبي مساء أمس، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، وبهذا الفوز، رفع الوصل رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي عن مجموعته، برفقة استقلال الإيراني الذي حلّ ثانياً برصيد 8 نقاط.

وهذا التفوق لم يكن وليد مباراة واحدة، بل نتيجة مسار متكامل خلال ست جولات، أظهر خلالها الوصل شخصية قوية وقدرة واضحة على إدارة المباريات، سواء داخل أرضه أو خارجها، ليخرج من دور المجموعات بسجل خالٍ من الهزائم، ومكانة تضعه بين أبرز فرق البطولة.

وعلى مستوى الأرقام الجماعية، قدّم الوصل أرقاماً تعكس قوته الهجومية واتزانه التكتيكي، إذ جاء ثالث أقوى خط هجوم في البطولة، خلف النصر السعودي الذي سجل 22 هدفاً بمعدل 3.67 هدفاً في المباراة، وجامبا أوساكا الياباني صاحب الـ16 هدفاً بمعدل 2.83، بينما أحرز الوصل 15 هدفاً بمعدل 2.5 هدف في المباراة، ليؤكد حضوره الهجومي اللافت على مستوى القارة.

ودفاعياً، حلّ الوصل في المركز الحادي عشر بين فرق البطولة من حيث معدل استقبال الأهداف، بواقع هدف واحد في المباراة، وهو مؤشر يعكس التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، كما احتل الفريق المركز الرابع بين فرق البطولة شرقاً وغرباً في متوسط الاستحواذ على الكرة خلال المباريات، بنسبة بلغت 64%، وهو رقم يتفوق حتى على متوسط استحواذه في دوري أدنوك للمحترفين، الذي يصل إلى 62%.

أما على الصعيد الفردي، فقد عكست الأرقام أيضاً حجم التألق الذي يعيشه لاعبو الوصل في البطولة القارية، إذ دخل كل من أدريلسون سيلفا وسفيان بوفتيني التشكيلة المثالية للجولة مرتين خلال دور المجموعات، في إشارة واضحة إلى تأثيرهما الدفاعي الكبير.

وتصدر سيرجينيو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دور المجموعات بواقع 4 تمريرات حاسمة، بينما حلّ فابيو ليما في المركز الثاني «مكرر» ضمن هدافي دور المجموعات برصيد 4 أهداف.

ولم يتوقف تألق فابيو ليما عند حدود التهديف، إذ حصد أعلى تقييم في دور المجموعات بالتساوي مع عبدالرحمن غريب لاعب النصر السعودي، بواقع 8.4، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة. وتكشف هذه الأرقام الفردية والجماعية أن الوصل يعيش ذروة تألقه قارياً، في وقت لا يزال فيه الأداء المحلي للفريق يشهد تراجعاً نسبياً مقارنة بما يقدمه آسيوياً.

وبالعودة إلى مواجهة الوحدات الأخيرة، واصل الوصل تفوقه على الفريق الأردني للمرة الثانية توالياً، بعدما كان قد فاز عليه في عمان بالنتيجة ذاتها (2-1)، ليكرر السيناريو نفسه في استاد زعبيل. وأحكم الوصل سيطرته على مجريات اللقاء، وظهر الطرف الأكثر خطورة، خاصة في الشوط الثاني، حيث ترجم تفوقه إلى أهداف وحسم مستحق.

ومن جانبه، أبدى مدرب الوصل مسعود ميرال سعادته بالفوز، مؤكداً أن فريقه قدم رد فعل قوياً بعد التأخر في النتيجة. وقال «لعبنا كفريق صغير في البداية، لكن بعد استقبال الهدف كان رد فعل اللاعبين أمراً أفتخر به، صنعنا أكثر من فرصة وكنّا نستحق نتيجة أكبر».

وأضاف: «الأخطاء واردة في كرة القدم، لكن الأهم أننا حققنا هدفنا بالفوز والنقاط الثلاث وضمان أفضل مركز ممكن قبل التصفيات».

وتابع ميرال: «خضنا ست مباريات في دور المجموعات وقدمنا مستويات جيدة، وما زال أمامنا الكثير لنتطور» وعن قدرة الفريق على المنافسة في البطولة، قال «لدينا لاعبون مميزون وفريق قادر على المنافسة على أعلى مستوى. نعمل مباراة بمباراة، دون ضغوط ودون استباق للأحداث. النجاح يأتي خطوة بخطوة، وتركيزنا الآن على المواجهة المقبل».