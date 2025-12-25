الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قمة السوبر تعود إلى استاد آل مكتوم للمرة الثامنة

قمة السوبر تعود إلى استاد آل مكتوم للمرة الثامنة
25 ديسمبر 2025 14:02

معتز الشامي (أبوظبي)
تتجه أنظار الكرة الإماراتية مساء غدٍ إلى استاد آل مكتوم، الذي يحتضن النسخة الجديدة من كأس سوبر إعمار، في مواجهة منتظرة تجمع شباب الأهلي والشارقة، في نهائي يحمل بين طياته تاريخاً ثرياً وأرقاماً تعكس حجم التنافس بين الفريقين في عصر الاحتراف.
وتُعد هذه المواجهة الرابعة التي تجمع شباب الأهلي والشارقة وجهاً لوجه في نهائي كأس السوبر، بعد ثلاث مواجهات سابقة رسمت ملامح صراع خاص بين «الفرسان» و«الملك» ويدخل الفريقان النسخة الحالية بطموحات مختلفة، لكن بأهداف مشتركة، أبرزها إضافة لقب جديد إلى خزائن البطولات وفرض الهيمنة في بداية الموسم.
ويحمل استاد آل مكتوم بنادي النصر دلالات خاصة في تاريخ البطولة، إذ يُعد أكثر الملاعب استضافة لكأس السوبر، حيث يحتضن النسخة الحالية للمرة الثامنة، كما أُقيمت عليه جميع مواجهات الفريقين السابقة في كأس السوبر بواقع 3 نهائيات، ما يمنحه طابعاً «تاريخياً» في صراع الفرسان والملك، وللمرة السابعة (والسادسة على التوالي) يُقام كأس السوبر في فصل الشتاء، وللمرة الثالثة توالياً في شهر ديسمبر.
وعلى هذا الملعب، خاض شباب الأهلي 5 نهائيات، تُوج خلالها 4 مرات وحلّ وصيفاً مرة واحدة، بينما خاض الشارقة جميع نهائياته الثلاثة السابقة على أرضية استاد آل مكتوم، تُوج مرة وحلّ وصيفاً في مناسبتين، ما يعكس تقارب الحظوظ في هذه القمة.
وعلى صعيد هوية البطل، تُظهر الأرقام توازناً لافتاً، إذ تمكّن بطل الدوري من التتويج بالسوبر 7 مرات، مقابل 7 ألقاب ذهبت لحامل كأس رئيس الدولة، كما شهدت البطولة حالات نادرة لفرق خاضت السوبر بعد جمع ثنائية الدوري والكأس، أبرزها العين والجزيرة، بينما سجلت مواجهات أخرى مفارقات تاريخية، كان آخرها خسارة الوصل في النسخة الماضية أمام شباب الأهلي رغم مشاركته كوصيف للدوري.
أما من حيث الحسم، فقد انتهت 8 نهائيات في الوقت الأصلي، مقابل 8 نهائيات حُسمت بركلات الترجيح، في حين شهدت البطولة نهائياً واحداً فقط امتدّ إلى الوقت الإضافي، وذلك في النسخة الأولى موسم 2008-2009.
وعلى مستوى المشاركات، يمتلك شباب الأهلي أفضلية واضحة، بعدما سجل 11 مشاركة في كأس السوبر، تُوج خلالها بـ7 ألقاب، ليبقى النادي الأكثر تتويجاً بالبطولة عبر تاريخها، وسجل «الفرسان» 16 هدفاً في مباريات السوبر، مقابل 8 أهداف استقبلتها شباكهم، في المقابل، خاض الشارقة 4 مشاركات فقط، نجح خلالها في التتويج بلقبين، وسجل 3 أهداف، بينما استقبل 7 أهداف.
وشهدت البطولة 3 مواجهات مباشرة بين الفريقين، تفوق خلالها شباب الأهلي في مناسبتين، مقابل فوز واحد للشارقة، ففي نسخة 2019، تُوج الشارقة باللقب بعد التعادل السلبي والاحتكام إلى ركلات الترجيح، بينما رد شباب الأهلي بقوة في نسختي 2021 بفوز (1-0)، و2023 بانتصار عريض (6-2)، في واحدة من أكثر نهائيات السوبر إثارة.
وبين تاريخ متقاطع وأرقام متوازنة في مسيرة البطولة، يبقى نهائي الغد مفتوحاً على كل الاحتمالات، في مواجهة تُجسد معنى السوبر الحقيقي، مباراة واحدة، لقباً واحداً، وتاريخاً يُكتب من جديد.

