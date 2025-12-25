عقوبات قاسية من «الكاف» للجيش الملكي بسبب أحداث الأهلي

الرباط (د ب أ)

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) سلسلة من العقوبات التأديبية بحق نادي الجيش الملكي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الأهلي المصري يوم 28 نوفمبر الماضي في مباراة الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وقررت اللجنة التأديبية للكاف فرض عقوبة خوض مباراتين دون جمهور على الفريق المغربي في مبارياته المقبلة، التي سيستضيفها بالمسابقات القارية، إضافة إلى غرامات مالية بلغ مجموعها 100 ألف دولار أميركي.

وتوزعت الغرامات بين 20 ألف دولار بسبب استعمال أجهزة الليزر، و15 ألف دولار لرمي قوارير المياه، و15 ألف دولار لإدخال الجماهير عدداً من الكرات إلى أرضية الملعب خلال المباراة، بما يخالف مبادئ الروح الرياضية ونزاهة المنافسة، فضلاً عن 50 ألف دولار بسبب رمي جسم خطير من الحديد اعتبرته اللجنة يشكل تهديداً لسلامة اللاعبين والحكام.

كما أكدت اللجنة ثبوت مخالفة نادي الجيش الملكي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف، إضافة إلى المادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة تصرفات غير مناسبة من بعض جماهيره. وألزم «كاف» النادي المغربي بأداء المبلغ الإجمالي للغرامات داخل أجل لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تبليغ القرار.

وعلى إثر ذلك، أصدر نادي الجيش الملكي بياناً رسمياً عبّر فيه لجماهيره عن أسفه لصدور القرارات التأديبية عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وأوضح النادي أن اللجنة التأديبية للاتحاد الأفريقي قررت معاقبة الفريق بخوض مباراتين من دون جمهور في مبارياته المقبلة، كمضيف في المسابقات الأفريقية، إلى جانب فرض غرامات مالية مختلفة بسبب المخالفات المذكورة، وأكد البيان أن إدارة الجيش الملكي حريصة على احترام القوانين التنظيمية للاتحاد الأفريقي، داعية جماهير الفريق إلى الالتزام بالروح الرياضية وتفادي كل ما من شأنه الإضرار بمصالح النادي قارياً.